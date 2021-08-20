В Казанском Кремле открывается выставка картин Сергея Шойгу

Как известно, министр обороны, президент Российского географического общества Сергей Шойгу увлекается живописью и поделками из дерева. Его работы можно будет увидеть с 21 августа по 12 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в столице Татарстана.

Свою серию Сергей Кужугетович назвал «Творчество ради жизни». Картины написаны карандашом, тушью, углём, акварелью, маслом. В общей сложности это 83 художественных произведения, в основном, с видами Сибири. Кроме того, здесь же представят 17 изделий из дерева.

Такое начинание можем только поддержать. Министр — известная личность, и пользуется этим во благо. Активно сотрудничает, например, с Фондом Константина Хабенского, выставляет на аукцион свои работы и предметы из личных коллекций, а вырученные средства отдаёт на благотворительность. Так, на его средства уже помогли 23 онкобольным детям.