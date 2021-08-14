Суд в стиле рэпа

В 1999 году Eminem выпустил песню «Brain Damage», в которой рассказал, как ребята из школы проломили ему череп в ходе очередного избиения. ДеАнджело Бейли, чье имя звучало в песне как одного из нападавших, подал иск на певца, требуя возмещения морального ущерба в размере 1 млн $. По словам Бейли, он издевался над Эминемом, но не делал того, в чем его «ложно обвиняют». Суд постановил отозвать иск. Решение по этому делу стало первым, зачитанным судьей Деброй Сервитто в стиле рэпа:

“Тексты песен — это не протокол.

Это не больше, чем ребяческий прикол”

Как вам такое решение суда?