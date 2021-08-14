{ 14 августа 2021 }

Суд в стиле рэпа

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Скандалы]  

 Eminem

В 1999 году Eminem выпустил песню «Brain Damage», в которой рассказал, как ребята из школы проломили ему череп в ходе очередного избиения. ДеАнджело Бейли, чье имя звучало в песне как одного из нападавших, подал иск на певца, требуя возмещения морального ущерба в размере 1 млн $. По словам Бейли, он издевался над Эминемом, но не делал того, в чем его «ложно обвиняют». Суд постановил отозвать иск. Решение по этому делу стало первым, зачитанным судьей Деброй Сервитто в стиле рэпа:

“Тексты песен — это не протокол.

Это не больше, чем ребяческий прикол”

Как вам такое решение суда?  

Шум Гамм


Похожие посты:


  1. ЭМИНЕМ В СТИЛЕ LED ZEPPELIN

    2. ЭМИНЕМ В СТИЛЕ LED ZEPPELIN

    Скандальный рэппер Эминем шокировал музыкальную общественность заявлением о том, что он написал новые песни для альбома “The Eminem Show” под влиянием таких рок-легенд, как Джими Хендрикс и Led Zeppelin. По словам Эминема, в юности он постоянно слушал музыку [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»