Эд Ширан снимался в сериале «Игра престолов»

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Последний эпизод третьего сезона сериала «Игра престолов» установил новый рекорд в сети BitTorrent, сообщает издание TorrentFreak. В течение суток копия файла была загружена более одного миллиона раз, что является абсолютным рекордом среди телевизионных программ. Видеофайлом обменивались одновременно более 170 [Читать...]
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Создатели фильма «Викинг» надеются выпустить его в прокат к концу 2016 года. Главную роль в картине, заявленной как российский аналог сериала «Игра престолов», исполнит Данила Козловский. Как сообщает РИА «Новости», он сыграет князя Владимира, крестителя Руси. Бюджет «Викинга» [Читать...]
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Сериал «Игра престолов» установил очередной рекорд. Премьеру шестого сезона, которая состоялась 24 апреля 2016 года, посмотрело более 10,7 миллиона человек. Более точные цифры канал HBO представит через несколько недель, подсчитав результаты на всех своих сервисах, в том числе [Читать...]
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Сериал “Игра Престолов” – это история про то, что можно обойтись без дракона, без Короля Севера, без наследника Железного Трона, но без сценариста, без драматурга, без писателя, с одними этими, как их там, антихристов, шоураннерами, – жить нельзя. [Читать...]
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Эд Ширан, записывающий свой второй альбом, признался, что работает над ним с Фарреллом Уильямсом, сообщает Gigwise. В своем микроблоге музыкант написал, что уже два дня записывается с Фарреллом, и материал «звучит безумно». Над новым альбомом Ширана также работают [Читать...]