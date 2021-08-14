{ 14 августа 2021 }

Эд Ширан снимался в сериале «Игра престолов»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Музыка]  

Эд Ширан

Британский музыкант сыграл роль Эдди в «Драконьем камне» 7 сезона Игры престолов. Это появление стало одним из самых обсуждаемых эпизодов в истории сериала. Публика отнеслась к артисту по-разному. Вначале положительных отзывов было много, но затем обстановка начала накаляться из-за наплыва хейтеров.

«Ничто не может так резко выдернуть меня из мира фантазии, как внезапно возникнувшее лицо Эда Ширана», — говорили возмущенные фанаты сериала.

«Что мертво — умереть не может!» подумал Эд и удалил свой аккаунт в инстаграмме. Потом правда утверждал, что давно это планировал, но мы то с вами знаем что к чему!

Шум Гамм


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