История поэтического туалета

Русскоязычная Википедия насчитывает ровно две статьи (дополните наши знания, если мы не правы), тесно связанные с конкретными нужниками. Первая — это текст про знаменитый «Фонтан» Дюшана, а вторая — про Туалет на Газетном в Ростове-на-Дону. В чем же тут дело? Какой ещё Туалет не Газетном? Дело в том, что это отхожее место прошло длинный путь из подпольного поэтического клуба, до центра маргинальной молодёжи 80-х и выставок местных дадаистов. Началось всё в 1920 году, когда на этом месте ещё стояло кафе «Подвал поэтов», тогда на этой самой сцене впервые поставили пьесу отца мировых футуристов Велимира Хлебникова «Ошибка смерти», а свои стихи успели прочитать Маяковский и Мариенгоф. Позже кафе стало популярным местом для ранних диссидентов с сопутствующим трэшем и проститутками, а во время Второй мировой немцы обустроили здесь казино. Естественно, коммунистическая партия была не в восторге от ростовского беспредела, разогнала ненадёжных элементов и в 1945 переоборудовала помещение в общественный туалет. Кстати, за время его функционального назначения туалетом воспользовались жена Уинстона Черчиля и назвала его показательно чистым.

Долгое время Туалет на Газетном переулке использовался по назначению, пока в 80-е его не приметила радикальная творческая тусовка «Искусство или смерть». Арт-группа организовала на месте свою художественную выставку «Провинциальный авангардизм». Перформанс занимал два помещения — мужское и женское. Картины развесили прямо на стенах уборной, а в стоимость прямого пользования общественного туалета теперь входил ещё и эстетически необычный опыт просмотра выставки. Мероприятие закрыли на следующее же утро, так как напротив располагалась бдительная администрация ВЛКСМ. Позже в Туалете на Газетном прошла акция «Здесь был Вова», в ходе которых сами туалеты и стены уборной были исписаны именами знаменитых посетителей этого помещения. Истории неизвестно количество спонтанных перформансов, проходивших на территории Туалета на Газетном, но зато известна репутация точки концентрации всего радикального, смелого и контркультурного. Здесь впоследствии организовали бар, испещрили подъезд граффити и продолжили развивать идеи дадаистов советской волны.

Туалет на Газетном — это, прежде всего, символ. Выгнанные с облюбованного места поэты оставили месту свой дух, воплотившийся спустя 60 лет в виде инфернального туалета искусств. «Подвал поэтов» сменился на «нужник акционистов». Преемственность и, одновременно, антагония — Туалет на Газетном стал лучшим отображением смены эпох и, в то же время, их общего корня. Более 10 лет назад про это место сняли маленький документальный фильм «O, Sortie!». Необычные, в хорошем смысле, юродивые посетители и поэты, заброшенная обстановка, руины и пространные стихи: разве не прекрасно?