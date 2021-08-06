Планы по введению углеводородного налога

Планы по введению Евросоюзом углеводородного налога могут привести (и приведут — куда они денутся) к переориентации углеводородного экспорта Казахстана на Китай и страны Юго-Восточной Азии. Об этом казахское начальство заговорило всерьёз. Ну, а поскольку для России ситуация ничем от той, которая в ближайшем будущем просматривается для Казахстана, не отличается… Европейская и мировая, в первую очередь западная, экономика мечется между Сциллой и Харибдой. И та, и другая ни к чёрту.

С одной стороны, дикий капитализм, который на постсоветском пространстве сменил плановое хозяйство — это плохо. В том числе финансово-спекулятивный, монополистический госкапитализм, вроде нашего, и вольный, олигархический, как на Украине. С другой, дико забюрократизированный, политизированный и спекулирующий на популистской конъюнктуре, как в Евросоюзе, тоже нехорош. Как там Сталин про уклоны рассуждал, левый и правый? «Оба хуже». Вот, и с нынешней экономикой так же. Притом, что рекламного вранья в наше время куда больше, чем столетие назад.

Раньше у специалистов была репутация и они её берегли, а начальство к ним худо-бедно прислушивалось. Теперь оно ни к кому прислушиваться не собирается, а специалистов само себе назначает, из тех, кто с его, начальственными, заморочками изначально согласен и их будет наукообразно обосновывать. Как это с водородной энергетикой на наших глазах и происходит. Да и со всей «зелёной», на которой Европа умом подвинулась, при том, что никуда ни миру, ни Европе от угля, нефти, газа и АЭС не деться. Надо только с безопасностью и вредными выбросами разобраться, и всё.

Впрочем, и с тем, и с другим, как выясняется, разобраться не проблема — было бы желание. Но этим заниматься мало кто хочет, работать надо. Гораздо проще в юридической и налоговой сферах чудить, как сейчас европейцы и делают. И если бы они были единственным рынком на планете… Однако, рынков много. Далеко не все поставщики завязаны на Евросоюз. Цены на энергоносители в Европе хотя и растут, но азиатские перспективы много выгоднее. А с учётом практически безграничных объёмов тамошних рынков…

Что до нас, мы можем не только следовать примеру Казахстана, который выдвинул по части разворота экспорта с европейского направления на Китай и ЮВА очень логичную идею, но и внутренний рынок развивать, для чего в России перспективы громадные. Не всё же начальству сырьё на экспорт гнать и с этого процесса русский список Forbes пополнять. Надо же ему когда-нибудь заняться и развитием собственной страны. Китаем нам не стать и его не догнать — у нас в руководстве столько китайцев нет, но если начать и в самом деле Россию обустраивать… Интересная мысль. Главное, свежая.