Использовать труд мигрантов или нет?

Вечная тема: продолжать в России на рынке труда мигрантов использовать или нет. Болтовни про это… Ну, понятно — выборы осенью. Будущим депутатам голоса нужны, а как их получить, если ты никто и звать тебя никак? Нажать на больное, сыграть на фобиях, добавить умных слов про рынок труда и инфляцию и не забыть про высосанную из пальца статистику, которую из интернета получить можно за пару минут в любом количестве. Плюс лозунги. Получается не кандидат в депутаты — пустопорожний горлодёр, бездельник и трепло, а прямо-таки спаситель отечества. Ну, и партия его, понятное дело, такая же. Ты только за них проголосуй, и в стране всё наладится, сам ты с семейством, как сыр в масле будете кататься и всё иметь, ничем себя не напрягая. Такая схема.

На самом деле, всё это есть бред сивой кобылы и спекуляции сивых же меринов, которые наладились на чужих горбах в рай без мыла въезжать. Уже сто раз проходили. Как что-нибудь наладить, так их нет, а как развалить — они тут как тут. И, главное, потом никто ни при чём. Оно само развалилось, без посторонней помощи, а те, которые больше всех горлопанили, возбуждали и подстрекали, только лучшего хотели. Кто ж знал, что так выйдет? И, опять же, их дело было сказать, а кому положено, должны были разобраться. А если никому не положено было, или он отвлёкся, с кого спрос? Впрочем, у нас его ни с кого отродясь не было, отчего многое так, как есть, и похоже, что будет ещё хуже. Поскольку работать, особенно в тяжёлых условиях — это не языком трындеть. Мало желающих. Зато поговорить…

Никто нигде на тех местах и по тем специальностям, что мигранты закрывают, ни за какие деньги работать не будет. Ни в сельском хозяйстве, ни в строительстве, ни в обслуживании. Можно, конечно разорить тех, кто эти направления худо-бедно закрывает и их функционирование обеспечивает, но от этого ситуация не изменится. Очень низкая в стране мобильность рабочей силы и это данность, с которой приходится жить. Тех, кто готов куда-то ехать, чтобы там работать, мало и будет только меньше. Причём мировой рынок рабочей силы более чем велик и не на России свет клином сошёлся. Свои никуда не едут, а что мигрантов к нам не пускают, так их, наших, в других странах с руками оторвут. Особенно непьющих мотивированных профессионалов.

Это вообще такая редкая удача, что в Россию народ готов ехать, да ещё многие с русским языком, который у соседей по наследству от СССР во многих местах ещё остался… Причём они, в отличие от Европы, едут не за халявными пособиями, а именно на работу! И не из Африки, Южной Азии и стран Ближнего и Среднего Востока, со всеми вытекающими из этого проблемами по части конфликта цивилизаций, а из бывших ещё недавно провинций одной с нами страны. В России при этом население как уменьшалось, так и будет уменьшаться, что Первый правительству ни командуй. Законы демографии, ничего не попишешь. Так что рабочую силу надо привлекать и удерживать, а не шугать и распугивать. Впрочем, кому это объяснять… Говоришь с верхними, говоришь — как со стеной. Сначала всё обрушить, что не ими создавалось, а потом удивляться: чего это всё в стране сдохло?