Большой маленький воин

Фильм с довольно нетривиальным для России сюжетом предложил зрителям KION в разгар Олимпиады в Токио. Трудный подросток жаждет найти уехавшего в Японию отца и придумывает надежный, как японские мечи, план: растолстеть, стать мастером сумо, попасть в Японию и найти там отца.Однако после блестящего выполнения первого пункта дело слегка осложнилось, и нам расскажут, как преодолевать преграды на пути к своей пышной мечте.

Фильм семейный, довольно веселый и с приятным актерским составом. Камиль Ларин, Артём Быстров, Максим Лагашкин, Илья Сигалов, Мария Лобанова, Николай Шрайбер. Для режиссера Ильи Ермолова «Маленький Воин» стал дебютным полным метром, но он продемонстрировал, что и сам умеет идти к мечте вопреки трудностям.

Снять фильм не помешали ни закрытые границы с Японией, где планировались съемочные смены, ни огорчивший режиссера соинвестор, который, по словам Ермолова, вместо выделения денег на съемки купил себе еще один «Бентли». Зато теперь Илья знает, что режиссер — это тоже маленький воин. Просто большой.