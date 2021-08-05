{ 5 августа 2021 }

Покерфейс гладиатора

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
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Рассел Кроу

Благодаря ковиду Рассел Кроу не только снимется, а и снимет

Проблемы возникли со съемками триллера Poker Face. Когда коронавирусные ограничения закрыли Австралию, не дав приехать в страну американскому режиссеру Гэри Фледеру, фильм можно было отложить или отменить. Но наличие в съемочной группе заслуженного гладиатора Австралии Рассела Кроу — позволило выбрать третий вариант.

Актер, играющий в ленте главную роль, с невозмутимым лицом пресек панику и сказал: «я сам всё сниму». Отказывать оскароносному крепышу не стали, благо режиссерский опыт у него вполне имеется, да и с авторитетом порядок. Кроу официально занял кресло режиссераи пообещал добротный триллер о вторжении в полный дом друзей-покеристов некоего опасного захватчика.

Среди актеров замечены: набор букв, который все называют фронтменом группы Wu-Tang Clan,

Лиам Хемсворт (который не Тор, а из «Голодных игр») и форсажная дива Эльза Патаки — что интересно, супруга уже того Хемсворта, который Тор. Триллер еще не сняли, а путаница уже вовсю. Будем ждать.

НЕВМИНКУЛЬТ


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