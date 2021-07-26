«Мой секс». Что мадам Левенталь готова предложить?

Счастливые люди Левентали — даже на «своем сексе» делают деньги

Левенталь Вадим — имя известное в мире большой российской литературе. Он не только редактор крупного издательства, но еще и долгое время был ответственным секретарем литературной премии «Национальный бестселлер».

Строго говоря — это один из тех, кто ДЕЛАЕТ писателей известными. Не продаваемыми (то, что они творят — вряд ли можно втюхать даже доверчивому читателю), а просто известными, на слуху, так сказать.

Собственно этот Вадик и определил ВЕКТОР большой литературы последние двадцать лет — мат, извращения, сексуальная содомия и как можно больше мерзости.

Сделал он это из самых благих побуждений — «Наш литературный процесс напоминает пресный супчик в городской больничке. Невкусно, пресно, без перца и без соли».

И бросил в суповой набор литературы от души дерьма и парочку использованных сами знаете чего. Для аромата.

Это прямое указание заинтересованного Сороса и большие деньги. В основном для организаторов этих премий. Ну и объедки для «неподкупных гениев».

Но, собственно, это предыстория. Левенталь как-то не удержался на вершине больших денег, опять впал в болото непонимания.

И решил несколько раскачать бездуховную публику и бывших спонсоров — дескать, я еще вот умею. Оцените, посмотрите.

И выдал на гора книгу на премию под авторством своей супруги — Ирины Левенталь. Под скромным непредвзятым названием «Мой секс».

Вероятно, они посчитали в свои значимые лета (чуть за сорок) — что уже постигли все и могут смело делиться сокровенным альковным с нами, читателями.

Правда, хоть и сам миляга-писатель приложил руку к этому шедевру, но жена все-таки — бывшая.

То ли супруг очень увлекся творческим процессом и забывал супружеский долг, то ли супруга была слишком фантазийной — запугала.

На это намекают уже первые цитаты:

«Я достала из холодильника банку со сметаной и постаралась пожирнее себя намазать. После чего поймала кота и сунула его носом между ног».

Моего бы кота, честно говоря стошнило. А у них видно кот не кормленный — да и на какие гроши-то? Здесь только посочувствовать.

Но перейдем к теме — «Мой секс». Что же такого мадам Левенталь готова предложить публике?

Сразу загадочно.

«Я полностью разделась, легла и поместила между ног раскрытую пудреницу. Я увидела приоткрытые половые губы и собственные глаза — из маленького диска пудреницы на меня смотрело лицо».

Это как-то уж больно затейливо — то есть собственные глаза решили, что обычные губы им не подходят, и скоренько перескочили на «половые губы». А из диска на нее смотрело лицо? Без глаз? Которые заинтересованно переехали к половым губам?

Ну что — очень даже симпатично получилось. Только затруднительно дальше будет. Это ж как извернуться предстоит, чтобы накрасить, например, ресницы? Для красоты?

Хотя — оригинально. Подкрасила половые губы, навела ресницы — и вперед.

Надо отметить, что мадам Левенталь с мужиками не везло. Все не те попадались. О чем и печалится.

«Сергей расстегнул штаны и ткнулся в меня. Член у него был небольшой, а мою девственную плеву мы, видимо, уже основательно расшатали с Максимом».

Это — сокровенное. Даже и обсуждать не хочется. Чтобы девушку не обидеть. Вот что значит литературная среда — все не как у людей. Девушку лишить невинности не в состоянии. Хотя глядя на Левенталя — понимаешь, да не боец. Хоть бы кого позвал на подмогу — не такого интеллектуального, но покрепче.

Хотя — о чем тогда книгу-то писать?

Ну в общем, «Мой секс» явно не удался. Писания подростков на заборе разных эротических слов будет явно интереснее.

Но ведь самое интересное — это реакция маститых критиков. Они в восторге. Полном.

«Нетрудно догадаться, что роман как минимум автофикционален и как максимум автобиографичен. Это искренность на грани фола», — делится ошеломительной догадкой Елена Волкова.

Я бы сказал немного по-другому, этот роман вяло автоФРИКЦИОНАЛЕН, то есть фрикции есть, но вялые какие-то.. Да и тема избита окончательно такими самородками от естества. Что-нибудь поновее бы придумали.

Да и кота лучше бы заменить бультерьером. Пользы больше бы было.

А так — очень философская книга. И девушка искренняя. Неизнасилованная в детстве. Что редко кому удавалось в наше время. Потому как всех насилуют. Эти насильники прямо работают круглосуточно и без выходных. Стоит честной девушке выйти из лифта — так — бац — уже толпа насильников. Вот и удержишь тут.

«Мне повезло: я не была изнасилована в детстве, точнее эти попытки провалились — так что, кажется, у меня есть основания считать свое детство в этом смысле счастливым».

Жаль только, что эти откровения она связывает с какими-то макисмами да вадимами, вот если бы она описала свой секс с Табаковым, или на худой конец Киркоровым — думаю, успех был бы обеспечен..

А так — никакие критики не помогут.