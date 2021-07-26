«Мой секс». Что мадам Левенталь готова предложить?

Счастливые люди Левентали — даже на «своем сексе» делают деньги
Левенталь Вадим — имя известное в мире большой российской литературе. Он не только редактор крупного издательства, но еще и долгое время был ответственным секретарем литературной премии «Национальный бестселлер».
Строго говоря — это один из тех, кто ДЕЛАЕТ писателей известными. Не продаваемыми (то, что они творят — вряд ли можно втюхать даже доверчивому читателю), а просто известными, на слуху, так сказать.
Собственно этот Вадик и определил ВЕКТОР большой литературы последние двадцать лет — мат, извращения, сексуальная содомия и как можно больше мерзости.
Сделал он это из самых благих побуждений — «Наш литературный процесс напоминает пресный супчик в городской больничке. Невкусно, пресно, без перца и без соли».
И бросил в суповой набор литературы от души дерьма и парочку использованных сами знаете чего. Для аромата.
Это прямое указание заинтересованного Сороса и большие деньги. В основном для организаторов этих премий. Ну и объедки для «неподкупных гениев».
Но, собственно, это предыстория. Левенталь как-то не удержался на вершине больших денег, опять впал в болото непонимания.
И решил несколько раскачать бездуховную публику и бывших спонсоров — дескать, я еще вот умею. Оцените, посмотрите.
И выдал на гора книгу на премию под авторством своей супруги — Ирины Левенталь. Под скромным непредвзятым названием «Мой секс».
Вероятно, они посчитали в свои значимые лета (чуть за сорок) — что уже постигли все и могут смело делиться сокровенным альковным с нами, читателями.
Правда, хоть и сам миляга-писатель приложил руку к этому шедевру, но жена все-таки — бывшая.
То ли супруг очень увлекся творческим процессом и забывал супружеский долг, то ли супруга была слишком фантазийной — запугала.
На это намекают уже первые цитаты:
«Я достала из холодильника банку со сметаной и постаралась пожирнее себя намазать. После чего поймала кота и сунула его носом между ног».
Моего бы кота, честно говоря стошнило. А у них видно кот не кормленный — да и на какие гроши-то? Здесь только посочувствовать.
Но перейдем к теме — «Мой секс». Что же такого мадам Левенталь готова предложить публике?
Сразу загадочно.
«Я полностью разделась, легла и поместила между ног раскрытую пудреницу. Я увидела приоткрытые половые губы и собственные глаза — из маленького диска пудреницы на меня смотрело лицо».
Это как-то уж больно затейливо — то есть собственные глаза решили, что обычные губы им не подходят, и скоренько перескочили на «половые губы». А из диска на нее смотрело лицо? Без глаз? Которые заинтересованно переехали к половым губам?
Ну что — очень даже симпатично получилось. Только затруднительно дальше будет. Это ж как извернуться предстоит, чтобы накрасить, например, ресницы? Для красоты?
Хотя — оригинально. Подкрасила половые губы, навела ресницы — и вперед.
Надо отметить, что мадам Левенталь с мужиками не везло. Все не те попадались. О чем и печалится.
«Сергей расстегнул штаны и ткнулся в меня. Член у него был небольшой, а мою девственную плеву мы, видимо, уже основательно расшатали с Максимом».
Это — сокровенное. Даже и обсуждать не хочется. Чтобы девушку не обидеть. Вот что значит литературная среда — все не как у людей. Девушку лишить невинности не в состоянии. Хотя глядя на Левенталя — понимаешь, да не боец. Хоть бы кого позвал на подмогу — не такого интеллектуального, но покрепче.
Хотя — о чем тогда книгу-то писать?
Ну в общем, «Мой секс» явно не удался. Писания подростков на заборе разных эротических слов будет явно интереснее.
Но ведь самое интересное — это реакция маститых критиков. Они в восторге. Полном.
«Нетрудно догадаться, что роман как минимум автофикционален и как максимум автобиографичен. Это искренность на грани фола», — делится ошеломительной догадкой Елена Волкова.
Я бы сказал немного по-другому, этот роман вяло автоФРИКЦИОНАЛЕН, то есть фрикции есть, но вялые какие-то.. Да и тема избита окончательно такими самородками от естества. Что-нибудь поновее бы придумали.
Да и кота лучше бы заменить бультерьером. Пользы больше бы было.
А так — очень философская книга. И девушка искренняя. Неизнасилованная в детстве. Что редко кому удавалось в наше время. Потому как всех насилуют. Эти насильники прямо работают круглосуточно и без выходных. Стоит честной девушке выйти из лифта — так — бац — уже толпа насильников. Вот и удержишь тут.
«Мне повезло: я не была изнасилована в детстве, точнее эти попытки провалились — так что, кажется, у меня есть основания считать свое детство в этом смысле счастливым».
Жаль только, что эти откровения она связывает с какими-то макисмами да вадимами, вот если бы она описала свой секс с Табаковым, или на худой конец Киркоровым — думаю, успех был бы обеспечен..
А так — никакие критики не помогут.