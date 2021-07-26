«Красный призрак»: Станция Урюпинск, поезд дальше не пойдет

Попробовал посмотреть «наше» кино, а именно «Красного призрака», который недавно вышел, и о котором много говорят.

Ну нет, друзья мои.

К сожалению, нет.

Станция Урюпинск, поезд дальше не пойдет.

Идея, казалось бы, понятная, хорошая: взять войну, взять события 1941 года, но сделать из них стилизацию Серджио Леоне — ну или не Леоне, неважно, — в общем, этакий вестерн про одинокого молчаливого мстителя.

Но ведь это же нужно как следует сделать!

Если ты пытаешься встать в ряд с мировой классикой, конкурировать с ней, говорить: я, Петя, я тоже Клинт Иствуд, — в тебе должен быть блеск.

Это должно быть завораживающее зрелище.

Вот как у Тарантино.

Я не люблю Тарантино, но я отлично помню это ощущение, когда ты начинаешь смотреть его «Восьмерку» — и первое, что ты видишь, это его прекрасная картинка, само изображение там точно цитирует шестидесятые-семидесятые годы, как это называлось, тогдашнее яркое пленочное изображение, АГФА, Техниколор? — Панавижн, подсказывают мне! — неважно, сам кадр сделан тщательно и любовно, а дальше уже что-то там происходит. И так во всем.

Ну а что у нас?

Выглядит все так себе. Сюжетные повороты тошнотворно банальные, персонажи блеклые, декорации — именно что декорации, диалоги тоскливые. Все какое-то безнадежно второсортное. Дед-партизан — Иван Сусанин, немец — красивое полено (эх, Кристоф Вальц!), обязательная роль для условного Михаила Ефремова. И ни разу нет чувства: как это сделано? как они так могут, черти? ох! ах! Увы.

Потому что кино начинается не с идеи.

Не с вестернов, не с 1941 года, не с патриотизма.

Оно начинается с очень недешевого и очень качественного производственного процесса, где каждая деталь имеет значение.

И тогда — восторг.

Вздыхаю и возвращаюсь к BBC и HBO.