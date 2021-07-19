«Старая дурость» вместо «Новой женственности»

Очередная дичь творится в кинотеатре «Художественный», который коллеги назвали самым вульгарным театром страны, проросшем на месте некогда истинно народного театра. Целую неделю там будет громыхать неумелым феминизмом фестиваль «Новая женственность».

По задумке кинофорум должен представить 13 фестивальных лент разных жанров, созданных женщинами-режиссерами, а заодно порадовать документальным фильмом Women Make Films — так называемой энциклопедией женского кино.

Несуразной выглядит и сама идея (уж в России-то со времен Союза дам-режиссеров хватало, а если не цеплять модную повесточку угнетенок, то какой смысл устраивать этот чисто женский показ?), и ее реализация. Во-первых, программу составлял как раз мужчина, во-вторых, спецпроектом фестиваля назвали показ фильма Ларисы Шепитько, буквально презиравшей разделение кино на мужское и женское, ибо такой подход расщепляет, а не связывает.

Ну, а в-третьих, к чему эти пафосные слоганы о новой женственности? Чтобы заработать на феминистках, которые примчатся в театр узнать, что вся суть новой женственности в моде на отсутствие женственности?

Милые дамы! Кино — не спорт: здесь вам не нужно собираться на отдельной беговой дорожке из-за неизбежного отставания от мужчин. Здесь вы ничем не слабее! Вы просто снимайте кино так, чтобы зрителю перед титрами захотелось поклониться или улыбнуться автору, вне малейшей зависимости от его половой принадлежности.