Канье Уэст возвращается — и на этот раз всё серьезно

Ночью в Вегасе закончилась полноценная презентация нового альбома Канье Уэста «Donda». Место действия — церковь. Традиционного хора Sunday Service не было, а главный герой вечера не проронил за всё мероприятия ни единого слова. У людей забирали мобильные телефоны, камеры, кого-то даже выгнали за съемку, что не спасло от слитых сниппетов в сети. Впечатления у всех примерно одинаковые — Йе вернулся.

Спойлеры к альбому «Donda»:

Во время исполнения первого трека «Come To Life», на сцене находились дети, которые сыграли на четырех заранее установленных фортепиано довольно тяжелую (не с технической точки зрения) мелодию, а сам Канье в треке мамблил. Потом зрителям зачем-то показали два рекламных ролика: в одном была спортсменка Sha’Karri, которую отстранили из-за курения марихуаны (играл трек «New Again»), а затем была реклама Beats с неизвестным треком Йе.

На сцену выходит виновник торжества и молча настраивает свой ноутбук, подключая его к звуковой системе, затем включив iTunes. Он включает трек «12,000 Acres», где можно услышать Pusha-T. Дальше следует знаменитый «Hurricane», где теперь гостит Lil Baby — рэпер не зря летал в Вайоминг в прошлом году. Третий трек, который включил Канье — «Life Of The Party», довольно лиричная песня, где есть упоминание 2Pac.

«24» сильно отличается от той версии, которая есть в сети. Теперь там нет хора, но зато появился парт Post Malone. «Welcome To My Life» — рефлексия на счет развода с Ким Кардашьян с мрачным продакшном. После окончания трека, Канье расплакался прямо на сцене. Люди отмечают, что музыкант хорошо потрудился над уровнем своего вокального исполнения — он стал лучше петь, читать и экспериментировать с голосом.

«I Know God Breathed On» — клубный бэнгер с громким басом и тяжелыми синтами. Трек то замедляется, то ускоряется, а в промежутках можно услышать голос Ty Dolla $ign. Был один очень странный трек, где Канье с разными интонациями повторял имя своей матери. К слову, голос Донды появляется в начале и конце некоторых треков, она здесь выполняет роль духовного рассказчика.

«Praise God» — мощный трек при участии Трэвиса Скотта и Бэйби Кима. Люди отмечают, что на альбоме много клавишных мелодий, театрального продакшна и тяжелого баса. Здесь есть и христианская тематика, но это явно не последователь «Jesus Is King» — при этом, на пластинке почти нет мата. Всего будет примерно 13 треков. Выход — на этой неделе.