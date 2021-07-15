Константин Кинчев выступил против правительства Беглова и цифрового концлагеря. Между цифровым концлагерем и обычным лагерем он выбирает второй — готов сесть, но не сдаваться.

Об этом лидер группы «Алиса» заявил в своём Инстаграме, отвечая на обвинение в организации подпольного концерта на киностудии «Лендок». Не в первый раз. Например, ранее на онлайн-концерте сервиса Wink Кинчев сказал: «Весь земной шар загнали по норам, сказали всем бояться, и все боятся, а под это дело идёт чипизация и оцифровка всего. Они хотят знать о нас всё. Суки».

В городе Беглова продолжается коронавирусный хаос, поэтому Кинчев отчасти прав. Да, он проводил подпольный концерт без масок и уведомления властей. Но это было 10 июля, когда в Петербурге продолжали работать фан-зоны Евро 2020. Называется численность концерта «Алисы» около 60 зрителей — с 13 июля в городе запрещены массовые мероприятия численностью более 75 человек. Кинчев вправе задать вопрос, почему одним можно, а другим нельзя.