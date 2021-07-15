О продаже слонов

Очередная серия разбора полётов вокруг статьи президента о России и Украине стимулировала такой шум и гам в медиапространстве… Кто только её ни критикует и с какой только точки зрения это не происходит! Кто только ни ищет в ней скрытые смыслы и не пытается интерпретировать её на свой лад! Причём ровно противоположный тому, который в этой же статье отыскали его собратья по перу и микрофону… Впрочем, понять можно. Путин человек не просто медийный, но рождает очень противоречивые эмоции. Его или любят до обожествления, или ненавидят. Безразличных нет, по крайней мере, в нашей стране и её окрестностях.

Объективно воспринимающих действующего российского президента, со всеми его сильными и слабыми сторонами, немного. Как следствие, опровергать его будут, даже если он скажет, что солнце греет, вода мокрая, а зимой холоднее, чем летом. Просто потому, что не отоспаться на какой угодно вещи, о которой он упомянул, для многих равнозначно тому, чтобы наступить себе на горло. Опять же, на нём столько народу специализируется… Литературный критик пишет о литературе, музыкальный о музыке, ресторанный о еде и местах, где её готовят, а критик Путина — о Путине. На худой конец, о его окружении. Такая специфика жанра.

Между тем, если поглядеть со стороны на тему, затронутую им в помянутой статье, как и на любую другую такого рода, касательно происхождения тех или иных народов и их отношений между собой, схемы везде одни и те же, вне зависимости от того, русские это с украинцами, немцы, французы или англичане с испанцами. Об итальянцах и не говорим. Есть этнографическая, историческая и политическая реальность. Есть её интерпретация с точки зрения учёных — разная для разных эпох и обстоятельств. Есть — с точки зрения верхов. Опять-таки, вопрос — каких и с какой целью? А истина лежит где-то в стороне и проявляется, в зависимости от того, чья возьмёт.

Будут русские с украинцами жить в единой стране или не будут, будет между нашими нынешними государствами мир или война, да и вообще, что будет в перспективе в мире, в Европе, а также, конкретно, в Восточной Европе, на постсоветском пространстве и в нашей собственной стране, которую масса народа и извне, и внутри готова разорвать на куски хоть сегодня, зависит от того, чего начальство хочет, что может, чем готово ради выбранной цели поступиться и будет ли оно последовательно и твердо в своих намерениях, если предположить, что они у него есть (а вот это вопрос), или так и будет действовать по старому принципу «шаг вперёд, два шага назад», как сейчас происходит. Увидим.

Особого оптимизма по этой части нет. Семь лет кружения вокруг Донбасса с призывами к Киеву начать выполнять Минские соглашения, притом, что оттуда давно сказали, что их никто на Украине выполнять не будет. Замороженная ситуация с исламистами в Идлибе, которых открыто крышует Эрдоган, пока мы ему газопровод построили и АЭС строим. Его новая Оттоманская порта, включающая добрую половину бывшего Советского Союза, от Азербайджана до Средней Азии и Казахстана. Полностью проигранная Восточная Европа, Прибалтика, Украина, Молдавия и Грузия. Абсолютная непонятица с Арменией и Белоруссией. И так далее, и тому подобное по всем направлениям.

При этом, мы строим газопроводы, несмотря на всё то, что делается американцами для того, чтобы они не были построены. Порты и мосты, которые теоретически должны были бы окончательно всех успокоить, на тему того, что Россия не собирается никого ни при каких условиях завоёвывать. Незачем ей. То есть делаем бизнес и тратим бешеные деньги для того, чтобы избежать конфликтов. Бесполезно. Санкции есть и будут. Провокаций будет только больше, в том числе внутри страны. Курс на её ослабление, расчленение, свержение правящего начальства, которое ведёт себя не так, как ему указывают, и всё прочее, по этой части, выдерживается чётко. А мы статьи пишем и поправки в конституцию вносим.

Дипломатствуем потихоньку, разоблачаем, корим, высмеиваем… Ведём конструктивный диалог, обсуждаем западные аферы с климатом (привет Чубайсу) и идём на уступки. Гробим своё образование и науку. Довели медицину до того состояния, до которого довели — коронавирус показал, до какого именно. Продолжаем воровать на всех уровнях, вымывая все деньги за границу. Не даём своей экономике вздохнуть, страшно удивляясь: чего это она на грани стагнации и рецессии скачет? Не в состоянии разобраться внутри себя не то, что с оппозицией, но даже и внутри придворных кланов — нашей «элиты». Так нам этого слона не продать. И, кстати, отношений с Украиной это в полной мере касается.