К отставке тренера сборной…

Тренер российской сборной по футболу, Станислав Черчесов, на волне негодования по-поводу провала его подопечных на чемпионате Европы, ушёл в отставку, при этом, не считая это увольнением. Ну, какие проблемы? Не готов считать, пускай не считает. От этого его сегодняшнее положение никак не улучшилось. Как, впрочем, и сборной России, если, конечно, всю эту команду мультимиллионеров-неудачников от футбола можно так называть. И тут, главное, не в Черчесове дело. Спасибо ему за Мундиаль. Что смог, то и сделал. Поскольку детский спорт в стране провален до такой степени, что, похоже, нужно признать, что его у нас сейчас просто нет и начинать всё сначала, с нулевого уровня. Может, лет через 15-20 это и даст результаты – и не только в футболе.

Девиз нашего сегодняшнего бытия – слова Эдуарда Бернштейна, более известные в нашей стране по Льву Троцкому: “Цель – ничто, движение – всё”. Футболисты итогами своей деятельности удовлетворены? Вполне. Очень и очень состоятельные люди. Как сыр в масле катаются. Тренерский состав? То же самое. О руководстве РФС и не говорим. Как и Мутко, и все прочие люди, когда бы то ни было имевшие или теперь имеющие отношение к российскому футболу вообще и спорту, как таковому. Денежные потоки там приличные и, главное, заведены они правильно. Люди на них сидят все очень и очень достойные, которым эти деньги только и контролировать. А что не выигрывают ничего и выиграть не могут – это не их проблема. Не было у них такой задачи. И нет её.

Можно, конечно, размазать все эти деньги тонким слоем по стране, начав с нуля молодёжь выращивать и тренировать. Но они же там, на местах, все небогато живут. Значит, за них платить надо, деньги на них тратить. Возить, содержать, форму покупать, инвентарь, тренерскому составу опять же платить… Не окупается это никак с финансовой точки зрения. Нерентабельно. Тем более, тратить надо годами и десятилетиями, как было в Советском Союзе, а профит какой? Чемпионами станут? Ну, станут. А тем, кто на этом процессе сидит, что достанется? Слава и уважение публики? Ну, и на кой им чёрт те слава и уважение, без чего-то осязаемого, материального? А его же, напомним, если всё на дело потратить, или совсем не будет, или будет слишком, по нынешним временам, мало.

Цель – ничто, движение – всё. Точнее, движуха. Имитация бурной деятельности, наличие формы, при полном отсутствии содержания, организация и освоение финансовых потоков правильными людьми. А что результатов нет, так и чёрт с ними, с результатами. Их либо никто не обещает, как в футболе, либо обещает в далёком будущем, как с космосом у Рогозина и происходит, либо объясняют, почему всё, что делается, делается правильно, по-современному, как в медицине, образовании и науке. Отчего теперь главные по всем направлениям именно эффективные менеджеры разной степени наглости и отмороженности, а не генеральные конструкторы, учёные, врачи и педагоги, как раньше было. Поскольку нет такой задачи, решать проблемы. Есть задача – имитировать их решение.

Станет ли Москва лучше от того, что в ней организован процесс непрерывной замены бордюров и плитки? Нет. От того, что ремонт ветхого жилья заменен реновацией? Тоже. Но на всей этой фантасмагорической глупости можно будет заработать. Станет ли лучше образование после его реформы, введения ЕГЭ, Болонской системы и слияния школ и детсадов? Нет. Но на тестах, пособиях, натаскивании детей к ЕГЭ и дурацких новых учебниках и пособиях… Разовьёт ли науку реформа Академии Наук? Не смешите. И так далее, и тому подобное. Отчего и все наши мегапроекты, вроде строительства АЭС в Турции, которые не имеют никакого экономического смысла в классическом понимании этого слова, поскольку заработок инициаторов заложен не в их успех, а в сам процесс траты на них денег под ИХ контролем.

Поймём это и успокоимся. Мы живём в такую эпоху и в такой системе, которая не предполагает никаких результатов, но вся, целиком и полностью сосредоточена на процессе. Бесполезно задавать начальству вопросы, насчёт того, отчего у него всё так по-идиотски устроено и так в итоге криво получается, со всеми его оптимизациями, модернизациями и прочими реформами. Как и о том, откуда все те придурки берутся, которых оно на большую часть командных постов сажает. Это же ЕГО личные придурки. Да, они гробят всё, за что берутся. Да, ничего путного сделать не могут – только сломать, прогадить и испортить. Отчего из старого командного состава выделяется Шойгу, которого то на один участок перебрасывают, то на другой – где, в порядке исключения, результат всё-таки нужен. И всё. Заметьте, кстати, куда нас футбол завёл…