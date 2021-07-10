Сон в летнюю ночь

Крайне любопытно, как устроен… сон. Что и почему нам снится? Откуда вообще берутся сновидения, некоторые из которых настолько реалистичны, как будто не со стороны просматриваешь какое-то странное кино, а сам в нём участвуешь? Цветное, со звуком, с полным эффектом присутствия, с эмоциями и внезапными подробностями, которых в реальной жизни отродясь не видел и нигде не встречал? И при этом некоторые сны запоминаются надолго, иногда на годы, и когда их вспоминаешь, те ощущения, которые их сопровождали, возвращаются – особенно негативные. Страх заблудиться, тревога, боязнь опоздать на презд или самолёт, ужас перед надвигающейся катастрофой… Почему так происходит?

Нет, ну в принципе, что-то насчёт этого учёные предполагают. Осколки увиденного, услышанного и прочитанного, даже мимоходом, вроде бы никак не отложившегося в памяти, но явно там осевшего. Результат напряжённых размышлений над какой-то задачей (хрестоматийный случай – Менделеев с его периодической системой элементов). Если человек выпил или находится под воздействием каких-то наркотиков, вообще что угодно может привидеться. Такая, судя по рассказам и литературным описаниям, многим чертовщина в голову лезет… Ну, и разные привходящие факторы. Шум за окном, порыв ветра, ворвавшегося в комнату, жара или холод, духота или свежий воздух… Мало ли, что на спящего человека может повлиять?

При этом, как именно, что и на кого влияет – темна вода во облацех. Оракулы, гадалки и прочий несерьёзный народ, когда к ним люди суеверные со своими вопросами обращаются, несут что-то, имея в виду извлечение из глупых клиентов денег и, как правило, полностью их чаяния удовлетворяют. Люди, искренне верующие в высшие силы, полагают, что те им зачем-то сны и прислали. А уж какие это силы – благие или злобные, второй вопрос, с которым они опять-таки зачастую идут к прямым конкурентам священнослужителей, всё тем же гадалкам, оракулам и прочим ясновидящим. Ну, а научная общественность бурчит что-то про подсознание и фазы сна, и глаза блудливо отводит. Не знает она пока ничего конкретного, только предполагает.

Ну – это ладно. Но отчего от одного сна просыпаешься вконец разбитым, с тяжёлой головой и в отвратном настроении, а другой заряжает бодростью и позитивом? Причём от времени, проведенного в дрёме, это совершенно не зависит. Наоборот, чем дольше спишь, тем дурнее себя чувствуешь. Сто раз на выходных проверял. И почему спишь столько, сколько спишь, именно так, как спишь – кусками? У автора, к примеру: иногда к вечеру спать не хочется, от слова совсем, а иногда буквально падаешь. Рухнул, отключился, но через три-четыре часа встал. Сна ни в одном глазу, проще пойти пить чай или работать, чем пытаться снова заснуть. Пару часов бессонницей помаялся и снова сон приходит. То на час, то на два – пока окончательно не надо вставать…

При этом, если смог себя перебороть и встал, часов до семи-восьми пашешь, как заведенный и уже потом совершенно спокойно досыпаешь – если график позволяет. Или нет, если дел много. Главное, настроиться правильно, а если это не удаётся, применить старинный мамин рецепт: умыться холодной водой. Благо, что-что, а она под боком всегда есть. Ну, или если условия совсем спартанские, то зимой открыть форточку, слегка подморозить мозги, взбодриться, а в более тёплое время – и окно целиком. Вдохнул свежий воздух (если рядом аглофабрики или доменного цеха нет), и проснулся. Красота. Ночь, тишина, никто работать не мешает… Начинаешь понимать Бальзака, Гоголя и Менделеева. Кстати, и Арафат ночью любил работать.

Ну, на Ближнем Востоке днём жара, дела делать комфортнее по ночам. Да и в Латинской Америке так, и в тропической Африке или Азии… Ничего не поделаешь, климат. Затемнённые оконные стёкла и кондиционеры, конечно, теперь помогают, однако человечество в жарких странах не зря дневной сон придумало. Сиеста – это святое. И, кстати, дольче фар ниенте – тоже оттуда. Хотя тот же Черчилль отдавал должное дневному отдыху, притом, что Британия – не Индия и не Судан. Набрался, что ли, восточных привычек в годы своей беспокойной армейской юности? И, кстати, жил долго, хотя дымил, как паровоз, пил, как бездонная бочка и отдавал должное прекрасному полу. Наверное оттого, что при его жизни “Росздравнадзора” с его советами в Англии не было…