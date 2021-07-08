Странные мы люди…

Наши дипломаты и политики возмущаются и недоумевают, насчёт политически мотивированной кампании против наших и китайских вакцин?! Они что, верят во всю ту высокопарную ахинею, насчёт демократии и прав человека, которую европейцы и американцы продают лохам, готовым её купить, рекламируя себя и свой образ жизни, как единственно правильный, которому надо подражать, а их слушать, затаив дыхание и слушаться во всём? Этих подлых до предела, жадных и расчётливых крокодилов с чёрствыми сердцами и без малейших признаков совести и чести? Англичан, французов, бельгийцев, голландцев, шведов, американцев? Немцев, с которыми мы воевали половину ХХ века? С чего бы?!

Они были против нас во всех войнах прошлого и будут против нас во всех войнах будущего. Они счастливы, когда у нас что-то случается и готовы на всё, чтобы мы пропали пропадом. И всё, что нужно для этого сделать, они сделают. Они все воевали за нацистов и вместе с нацистами против нашей страны. Одни как их союзники. Другие добровольцами — из стран, которые были оккупированы Германией. А те, кто воевал с Германией, как Англия и США, были готовы ударить нам в спину после победы и нимало этого не стесняются. Они были готовы на всё, чтобы отчекрыжить у нас хоть какой-нибудь кусок страны и сегодня, когда от неё осталась едва ли половина, делают всё, чтобы превратить ещё вчера наши города и деревни в оплот ненависти к России, как это произошло с Грузией, Прибалтикой, Украиной, Молдавией.

Когда начнётся новая большая война в Европе (а она при таком развитии событий обязательно начнётся), они будут воевать с нами на той территории, которую 75 лет назад мы отбивали и отбили у нацистов и их союзников, руками тех, кто ещё 30 лет назад жил с нами в одной стране или был с нами на одной стороне. Спасибо за это Горбачёву и Ельцину. Так что, насчёт вакцин — это мелочи. Чепуха. Дополнительный штрих, ничего не меняющих в общей картине. Не случайно, все страны, которые вышли из нашей орбиты и перешли под их патронаж, или полностью разорены и обескровлены, или как минимум потеряли промышленность, науку и образование. Кому на Западе нужны конкуренты? Впрочем, у нас с этим с успехом справляется своё собственное начальство.

Как начало в 90-е, так до сих пор остановиться не может… Правда, это не мешает росту личных состояний. Даже наоборот. Личный успех на волне национальной катастрофы — вещь обычная, в истории более, чем известная. И не только в новой и новейшей. Что до того, что наличие у России и Китая эффективных вакцин, само по себе для всех, кто хотел и хочет похоронить и ту, и другую страну — плохой знак, так что они сделают всё, чтобы их закопать… Это те же самые люди и те же самые страны, которые угробили ради прибыли миллионы и десятки миллионов человек и у себя, и во всём прочем мире. Они торговали рабами, охотились на аборигенов и травили их ядом и наркотиками, жгли напалмом, скидывали на них атомные бомбы… Подумаешь, вакцины! Нашли, чему удивляться.