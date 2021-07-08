Жара в Подмосковье. И в Москве жара. Где-то в Афганистане талибы занимают уезд за уездом, напрягая северных соседей, из бывших наших, которые в кои-то веки вспомнили про ОДКБ. Во Франции их МИД хамски наехал на российские и китайскую вакцины. Наши, то ли в ответ, то ли превентивно нанесли удар по их виноделам, запретив им на российском рынке называть шампанское из Шампани шампанским и что-то в этом же роде сделав с коньяком, притом, что город Коньяк остался стоять на своём месте, во Франции, и не переместился ни в Армению, ни в Дагестан. Англичане твёрдо сказали, что их суда продолжат ходить мимо Крыма в наших территориальных водах, которые они российскими не считают. Мы намекнули, что их будут гнать поганой метлой. Но бес с ними со всеми, нам не до того. У нас жара.

На Гаити убили президента. На Украине тамошний президент, Зеленский, поставил НАТО твёрдое и неукоснительное условие: вынь, да положь ему чёткий график того, как и когда их будут принимать в НАТО. Ну, и, понятно, в Евросоюз. До кучи, наверное. В НАТО удивились и объяснили клоуну-идиоту его место, но он сделал вид, что не понял. Американцы, правда, перенесли его визит в Штаты на август, когда у конгрессменов каникулы, чтоб не носился по кабинетам и не мешал работать, но им вообще не до него и не до Украины. Америка тихой сапой, не прощаясь с местными союзниками, уходит из Афганистана и то же самое намерена сделать с Ираком. Что до внутренней политики, там оживился Трамп, и это для демократов очень плохая новость. Но нам не до них, нам жарко.

Коронавирус, зараза эдакая (в прямом и переносном смысле), продолжает наступать. Вакцинирование наконец пошло. Только ленивый не ругает ругмя Собянина, Голикову и Попову, но наконец-то массой прививаются, а это главное. При этом, половина народу маски на улицах как не носила, так и не носит, благо, так жарко, что они выбешивают больше обычного. Зимой хоть немного согревают… На верандах кафе пока можно присесть, и то спасибо. Веранды строят все, кто только может — Москва на глазах превращается в Париж. Было бы забавно, если бы не было так жарко. Правда, открыли Турцию и туда ломануло столько отдыхающих, словно в последний раз в жизни на море едут. Краснодарский край явно не оправдал ожиданий, но кто тамошним виноват? Клиент голосует ногами…

С Крымом получше, хотя ливни и сходящие на его города и посёлки сели подпортили сезон. Да и в Сочи с Адлером то же самое. Но даже невыносимая жара не сделала отечественные юга конкурентными, на фоне турецких цен и турецкого сервиса, до которого нашим «кубаноидам» расти и расти. Не наша это пока стезя, индустрия гостеприимства. А может так не нашей и останется. Хоть про культурные коды рассуждай, хоть проще говори, обычными человеческими словами. Прогадили сезон очень и очень многие, из-за своей собственной жадности и грубости, а говоря уж совсем откровенно — глупости. Точно так же, как катастрофические ситуации возникают из-за того, что чиновники разрешают то, на что не имеют права и не контролируют то, что контролировать обязаны, а расхлёбывать всё должно МЧС.

Впрочем, и это пройдёт. Кто может, самоизолируется на дачах. Женщины варят варенье (ягода пошла), готовят детям и внукам морсы, компоты и желе, а особенно продвинутые экспериментируют с домашним мороженым. Благо, сахар есть и электричество тоже есть — холодильники и кондиционеры, удачно дополнившие традиционные с советских времён вентиляторы, работают. Ну — это пока Чубайс европейскую «зелёную энергетику» стране не впарил. Плюс надувные бассейны, которые на участке, где поудобнее, поставь, водой наполни и пускай в них малышня плещется. Ну и, опять же, реки, пруды, озёра и водохранилища есть с их пляжами, дикими и обустроенными. Жара же. Чёрт с ней, с политикой. Да и с политиками. Не до них. Лето в России.