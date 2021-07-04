40 миллионов долларов для уничтожения Крымского моста

На Украине заявили, что им нужно не более 40 миллионов долларов для того, чтобы разработать оружие для уничтожения Крымского моста. Имеются в виду ракеты соответствующих модификаций. Вот, разработают они их, произведут и будут держать Крымский мост под прицелом. Хай клятые москали знают! И тут хоть стой, хоть падай, хоть ложись, хоть за верёвочку держись, как говаривала когда-то, в далёком детстве, мама, которая была родом как раз с Украины. Поскольку даже не в том дело, что ракеты они собираются производить устаревшие, на базе советских разработок прежних времён, и толку с них будет мало. А просто непонятно, как в Киеве вообще себе своё будущее, после всего, что они наговорили, представляют?

Возможно ли оно, с такими перспективами, которые команда Зеленского России непрерывно рисует? Ну, шантажировать нас они пытаются, чем могут — это ясно даже таким слепоглухонемым идиотам, как наши принципиальные западники (не будем поддаваться моде и называть их либералами — ничего либерального там не было и нет). А за базар кто будет отвечать? Или потомки древних шумеров и великих укров на самом деле себе ситуацию так представляют, что их фортели им бесконечно булут спускать с рук? И что Москва будет бесстрастно наблюдать за тем, как на Украине разрабатывают, производят и нацеливают на Крымский мост ракеты, а по соседству с Крымом возникают базы НАТО? Турецкие, британские или американские, всё равно…

Проще и их, и все эти хидровымудренные комбинации разнести заранее, вдребезги и пополам. Как делают в аналогичной ситуации израильтяне с иранцами, которые им точно так же каждый Б-жий день угрожают, но периодически у Ирана то со специалистами, то с ядерными объектами что-то случается, а когда они в Сирии пытаются в очередной раз обустроить ракетный плацдарм, типа тех, которые создали для Хизбаллы в Ливане, их оборудование и людей раз за разом ЦАХАЛ уничтожает. Ну, так и с Украиной точно так же будет. Одно непонятно, кто её начальству те дурные идеи подаёт, которые оно постоянно озвучивает? Или сами, своим умом до этого дошли? Американцы? Так они точно за Киев Третью мировую войну начинать не будут. И ни из-за кого не будут. Не такие они идиоты…