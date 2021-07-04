Смещение Кузьминова с поста «Вышки»

Ярослав Кузьминов, многолетний ректор «Высшей школы экономики», перешёл на пост её научного руководителя, сменив Евгения Ясина. Новый ректор, математик, из известных карьерных аппаратчиков нового поколения, назначен, так что со всеми формальностями справились без сучка, без задоринки. Остаётся понять, что это было. Поскольку Кузьминов отставлен (что несомненно) до истечения срока своих полномочий, возраст тут явно ни при чём, и ещё совсем недавно он пользовался у Первого немыслимой для всех прочих поддержкой. Во всяком случае, автору намертво запомнилось демонстративное, личное к нему обращение Путина во время одной из президентских открытых линий, на которую автора, занесла судьба. Мало кто такой чести удостаивался.

Именно «Вышка» собрала все мыслимые и немыслимые фигуры первого ряда нашего бизнеса в своём попечительском совете, раз и навсегда решив проблемы финансирования. При том, что в составе её профессуры и в самом деле есть блестящие специалисты. Именно «Вышка», основанная как интеллектуальный штаб правительства Гайдара, разработала и проводила в жизнь все те реформы, благодаря которым страна стала такой, как она есть. И тут к её руководству большие вопросы, особенно по части экономики и вдвойне — образования. Поскольку если задачей этих реформ было взять всё в стране под контроль правильных людей, то с этим она справилась. Её кадры везде, её советы и рецепты востребованы, жена ректора — глава Центробанка.

Если же посмотреть на результат… Стагнация в экономике может в любой момент обернуться рецессией. Китай по всем, а Турция по многим параметрам обогнали нас, сохранив реальную экономику, а не выстроив смесь сырьевого экспорта с не слишком успешными даже на самый поверхностный взгляд финансовыми спекуляциями. Что до реального сектора, он задыхается без денег, пока жена ректора «Вышки» со свои ЦБ занимается таргетированием инфляции и прочими теоретическими изысками. Ну, а образование и наука просто загибаются, да в школах с ЕГЭ всё уже и загнулось. Так искурочить будущее страны… И это даже не вспоминая о том, что политологический сектор «Вышки» — если не штаб будущей уличной революции, то, как минимум, её кадровая база.

Бесконечно так тянуться не могло. При этом смещение Кузьминова с поста произведено мягко, с соблюдением всех приличий. Совсем не так, как он с конкурентами боролся. Ну, системные либералы наши — народ абсолютно безжалостный и бессовестный. Были, есть и будут. Так что вырастила «Вышка» в борьбе с соперниками себе на шею своего собственного могильщика, как буржуазия пролетариат. По Марксу. Всё повторяется в этом мире. Не исключено, что когда-нибудь её будут вспоминать не в связи с успешным борьбой за контроль над экономикой и развалом образования, а с чем-нибудь более позитивным. Но это уж, как получится. Вероятность такая, конечно, есть, но тут всё от кадров зависит. В том числе от её нового ректора, раз уж старый в этой роли своё отыграл.