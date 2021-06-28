Заезды в «Форсаже» сменятся запевами

Вин Дизель задумался о мюзикле по франшизе, сделавшей его суперзвездой. Ничего удивительного. Однажды каждый актёр понимает, что хочет петь и танцевать. Пока что предполагается киномюзикл. А значит, «Доджи» и «Ягуары» со сценического трамплина в зрительный зал не полетят.

Конечно, слава «Отверженных» и оскароносного «Ла Ла Лэнда» покоя не даёт. И тем не менее, насколько уместен подобный формат в отношении автомобилей?

Впрочем, прецеденты есть. Одному легендарному режиссёру ещё в далёкие 60-е удалось совместить в кадре космические корабли с вальсом Иоганна Штрауса. В «Форсаже 9» орбитальные полёты уже освоили. Может, и в этом случае получится? В конце концов, чем Вин Дизель хуже Стенли Кубрика?