What Remains of Edith Finch — мы с вами пыль

Спустя четыре года после выхода этого интерактивного перформанса, мои руки наконец-то добрались до него, и хочется сказать одно — это лавина. Короткая зарисовка: девушка узнает, что она последняя представительница семейства Финч (над которым по словам её прабабушки висит проклятие) и получив загадочный ключ от матери, она приезжает в родной дом, дабы разобраться, от чего умирали все остальные Финчи. Звучит максимально уныло, будто бы нас ждет спин-офф Life is Strange… но стоит понять, что здесь нет сюрреализма, а на большинство вопросов найдется вполне себе обыденный ответ.

Мистическая пелена мгновенно рассеивается, оставляя нас наедине с реальностью. Человек не умирает от проклятия — он умирает от болезни, ошибки, недосмотра и отчаяния. И разгадывая этот комплексный пазл, Эдит Финч будет сквозь метафоры подбираться к неуклюжей, как и сам особняк, истине. Дело в том, что дом Финчей выглядит очень чудаковато: каждый раз, когда кто-то умирал, комната этого человека запечатывалась и превращалась в алтарь. И пришлось для каждого нового ребенка достраивать комнаты и целые этажи, что превратило строение в то, что вы видите на картинке.

Как таковой игры здесь нет, это именно что перформанс от первого лица. Эдит находит какие-то записки и документы, которые раскрывают ей причину смерти того или иного человека, показывая случившееся из перспективы покойника. И за этим просто горько наблюдать. Например, она находит детскую кроватку годовалого ребенка, рядом лежат документы о разводе, присланные одним из родителей после смерти малыша. После этого мы переносимся в сознание умершего младенца. Он сидит в ванной, возле него плавают резиновые утята, а детское воображение позволяет ему представить, что он может управлять игрушечной лягушкой, которая прыгает туда-сюда, пока случайно не включает воду в ванной — результат ожидаемый. Понятное дело, что никакой магии не происходило и дитя просто захлебнулось по неосторожности разговаривающего по телефону родителя…но то как это подано вызывает у играющего только горечь.

В What Remains of Edith Finch невозможно проиграть. Но здесь нельзя победить. Этот дом просто история, экскурсионная площадка, которая поможет рассказать множество рассказов о себе, не дав прочесть ни одной буквы. На моей памяти это лучший пример сторителлинга через окружение, потому что всё забито разной визуальной информацией, а комнаты умерших людей говорят про их характер даже больше, чем последние мгновенья их жизни.

Пройдите это.