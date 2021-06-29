{ 29 июня 2021 }

Мать назвала ребенка в честь аэропорта

Рубрики: [Telegram]  

В США мать назвала ребенка в честь аэропорта, в котором прошли роды.

Девочка получила имя Мия, так называется Miami International Airport в Майами. Женщина должна была сделать пересадку в американском городе, когда направлялась в Гондурас.

Не очень понятно, гражданкой какой страны является мать девочки. Согласно 14 поправке к Конституции США, любой ребенок, родившийся на территории Соединенных Штатов Америки, автоматически становится гражданином этой страны. Поэтому получило распространение такое явление как бэби-туризм: некоторые беременные идут на страшные риски, пытаясь сделать так, чтобы их ребенок родился именно на территории США. В дальнейшем такие дети становятся «якорными»: по американским законам, ребенок может подать заявку на воссоединение семьи и по упрощенной процедуре оформить своим ближайшим родственникам грин-карты. По статистике агентства Pew research centre большинство всех иммигрантов в США составляют именно воссоединенные семьи.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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