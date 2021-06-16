Советы для автовладельцев

В эти выходные автомобильные эксперты телеканала НТВ рассказали много полезных фактов для тех, кто за рулём. Как уберечь себя от «подставных» аварий, а также что следует знать при перевозке машины автовозом – об этом и многом другом в программах «Главная дорога» и «Первая передача» на НТВ.

Как уберечь себя от «подставных» аварий?

Максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей. Если страховка не покрыла стоимость ремонта, поможет только дополнительное страхование. Для того, чтобы защититься от подобных требований, возможно заключить добровольный договор страхования гражданской ответственности. Оформить такую страховку нужно до аварии, а её стоимость зависит от суммы покрытия. Своими действиями юридические фирмы ставят перед автовладельцами непростой выбор – либо платить им, либо страховым компаниям за дополнительные услуги. Избежать судебные претензии тоже можно, но это потребует много времени и сил. Ведущие программы «Главная дорога» рекомендуют сначала обратиться к эксперту, потом к юристу – провести все возможные экспертизы. Именно с помощью экспертиз можно доказать в суде, что потерпевший – мошенник.

Особенности перевозки машины автовозом

В это воскресенье ведущий программы «Первая передача» Алексей Куличков поделился о том, как подготовиться к перевозке автомобиля с помощью автовоза. Согласно п. 2.1.1 ПДД, водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документы на перевозимый груз. Более того, автовладелец передаёт перевозчику и ключ от машины. Существует два вида страховки: ответственность перевозчика и страховка от всех рисков. От всех рисков страхует сам автовладелец, по желанию. Но страховка ответственности перевозчика – обязательное условие для транспортной компании. Такая страховка для потребителя обходится бесплатно. Чтобы убедиться, что ответственность перевозчика застрахована, при подписании договора клиент должен внимательно ознакомиться со страховым полисом компании и получить на руки его копию. При этом, страхователем должна быть та компания, которая перевозит автомобиль. Необходимо также обращать внимание на срок действия полиса и список страховых рисков. Ещё одна обязательная процедура перед отправкой – фотосессия. На платформу машину загоняет водитель автовоза. Если автовоз попадёт в ДТП и автомобиль клиента будет повреждён, то в таком случае работает страховка на автомобиль ОСАГО. Но, так как ущерб может превысить 400 тысяч рублей, важно убедиться, что компания способна всё выплатить. Можно посмотреть данные о её доходах, которые есть в общем доступе в интернете. Ещё один риск – царапины и сколы на стёклах. Если вдруг автомобиль получил какие-либо повреждения, владелец обязан указать это в акте приёма-передачи. Тогда страховая компания полностью возместит стоимость ремонта.