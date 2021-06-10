{ 10 июня 2021 }

«Нейромонах Феофан» на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  
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Нейромонах Феофан

В эту субботу, 12 июня, гостем нового выпуска «Квартирника НТВ у Маргулиса» станет российский вокально-инструментально ансамбль «Нейромонах Феофан». Группа исполняет песни в жанре «древнерусского драм-н-бейс». Это уникальный жанр, где смешаны мотивы народной и молодёжной электронной музыки. 

«Я думаю, что Феофану можно легко возобновить историю в духе «Ласкового мая», когда никто не знал в лицо солистов, и дать в один день с десяток концертов в разных местах», — говорит Евгений Маргулис.

Евгений Маргулис

В новом выпуске программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» группа «Нейромонах Феофан» исполнит песни «Камыш», «Изба ходит ходуном», «Пляски с медведями» и другие свои хиты. Музыканты поговорят по душам с Евгением Маргулисом, расскажут о том, как выбрали столь необычное направление в музыке, подготовке к своим концертам и истории своих самых первых песен.

Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в субботу, 12 июня, в 00:05

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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