Светлана Мастеркова отправится в Краснодар

Уже в эту субботу на телеканале НТВ состоится премьера документального сериала «Физруки. Будущее за настоящим». В первом выпуске двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Светлана Мастеркова отправится в солнечный и гостеприимный мегаполис на юге России — Краснодар, где познакомится со школьными учителями физкультуры Александром Леонидовичем Каракулиным и Евгенией Владленовной Голубенко.

Светлана Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в беге на средние дистанции. За выдающиеся спортивные результаты её называют королевой лёгкой атлетики. В течение 23 лет Светлана являлась мировой рекордсменкой в беге на милю в открытых помещениях. Уже два года спортсменка живёт в Краснодаре.

«Урок физкультуры чем-то похож на эстафету на Олимпийских играх, где присутствует команда, и, во-первых, тренер. У меня очень приятные впечатления о «физруках». Я с удовольствием приняла приглашение принять участие в этом проекте, потому что для меня очень важны мои личные воспоминания. Именно с урока физкультуры начиналась моя спортивная жизнь. Пришёл тренер по лёгкой атлетике выбирать 11-летних мальчишек и девчонок: она всех оценила визуально и обратила внимание на меня. После урока она подошла ко мне, спросила, занимаюсь ли я чем-нибудь ещё после школы, и пригласила в легкоатлетический манеж в Ачинске. Я не пошла. Она пришла ещё раз: сначала к нашему физруку, попросив его напомнить мне о тренировке, а потом и к моей бабушке. Так я и начала заниматься спортом», — делится Светлана Мастеркова.

В первом выпуске проекта «Физруки. Будущее за настоящим» Светлана познакомится с Александром Леонидовичем Каракулиным — учителем физкультуры Краснодарской школы № 42, мастером пешеходного туризма с сорокалетним стажем, а также спортсменом, чемпионом России и мастером спорта по современному пятиборью. Александр Леонидович расскажет про свою идеологию, совместные экспедиции с учениками и свои спортивные увлечения.

Смотрите первый выпуск программы «Физруки. Будущее за настоящим» на НТВ — в субботу, 12 июня, в 14:10!