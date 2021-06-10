{ 10 июня 2021 }

Светлана Мастеркова отправится в Краснодар

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  

Физруки Будущее за настоящим

Уже в эту субботу на телеканале НТВ состоится премьера документального сериала «Физруки. Будущее за настоящим». В первом выпуске двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Светлана Мастеркова отправится в солнечный и гостеприимный мегаполис на юге России — Краснодар, где познакомится со школьными учителями физкультуры Александром Леонидовичем Каракулиным и Евгенией Владленовной Голубенко.

Светлана Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в беге на средние дистанции. За выдающиеся спортивные результаты её называют королевой лёгкой атлетики. В течение 23 лет Светлана являлась мировой рекордсменкой в беге на милю в открытых помещениях. Уже два года спортсменка живёт в Краснодаре.

«Урок физкультуры чем-то похож на эстафету на Олимпийских играх, где присутствует команда, и, во-первых, тренер. У меня очень приятные впечатления о «физруках». Я с удовольствием приняла приглашение принять участие в этом проекте, потому что для меня очень важны мои личные воспоминания. Именно с урока физкультуры начиналась моя спортивная жизнь. Пришёл тренер по лёгкой атлетике выбирать 11-летних мальчишек и девчонок: она всех оценила визуально и обратила внимание на меня. После урока она подошла ко мне, спросила, занимаюсь ли я чем-нибудь ещё после школы, и пригласила в легкоатлетический манеж в Ачинске. Я не пошла. Она пришла ещё раз: сначала к нашему физруку, попросив его напомнить мне о тренировке, а потом и к моей бабушке. Так я и начала заниматься спортом», — делится Светлана Мастеркова.

В первом выпуске проекта «Физруки. Будущее за настоящим» Светлана познакомится с Александром Леонидовичем Каракулиным — учителем физкультуры Краснодарской школы № 42, мастером пешеходного туризма с сорокалетним стажем, а также спортсменом, чемпионом России и мастером спорта по современному пятиборью. Александр Леонидович расскажет про свою идеологию, совместные экспедиции с учениками и свои спортивные увлечения. 

Смотрите первый выпуск программы «Физруки. Будущее за настоящим» на НТВ — в субботу, 12 июня, в 14:10!

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Светлана Лобода готовится к концерту в шпагате

    2. Светлана Лобода готовится к концерту в шпагате

       Светлана Лобода показала подготовку к выступлению в Турции. Певица выложила в инстаграм фото, на котором позирует в продольном шпагате, расстелив полотенце на траве. — Готовлюсь к концерту! — подписала снимок Светлана. Поклонники артистки в комментариях в посту восхитились [Читать...]


  2. Светлана Лобода родит в июне

    3. Светлана Лобода родит в июне

    Светлана Лобода подтвердила слухи о своей беременности. Выступая на сцене Государственного Кремлёвского дворца во время церемонии вручения премии BraVo, певица сообщила, что её второй ребёнок родится в июне 2018 года. Отцовство приписывают солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, [Читать...]


  3. Светлана Бондарчук станет ведущей «Муз-ТВ»

    4. Светлана Бондарчук станет ведущей «Муз-ТВ»

    Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук станет ведущей телеканала «Муз-ТВ». В рамках программы «HELLO! Chart», которая стартует в эфире канала в январе 2014 года, она поделится со зрителями «Муз-ТВ» своим представлением о стиле и модных людях. В телеэфире Светлана [Читать...]


  4. Светлана Иванова считает себя подростком

    5. Светлана Иванова считает себя подростком

    Актриса Светлана Иванова поделилась в инстаграме размышлениями о своем стиле. Артистка выложила фото, на котором позирует на Патриарших прудах вся в черном: на ней надеты джинсы, объемный пуховик и рюкзак. — Однажды я соберусь и начну одеваться, как [Читать...]


  5. Светлана Разина назвала Маргариту Суханкину трансвеститом

    6. Светлана Разина назвала Маргариту Суханкину трансвеститом

    Экс-участница группы «Мираж» 51-летняя Светлана Разина написала книгу под названием «Добро пожаловать в ад». Творение певицы наполнено скандальными откровениями. По словам самой Светланы, в книгу войдут неизвестные ранее истории из закулисной жизни звезд «Миража», раскрывающие тему вечной борьбы [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»