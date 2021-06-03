Три источника и три составные части нашей государственности

Очень бросается в глаза смешение стилей в отечественном не то, чтобы «общественном сознании» или том, что у нас не слишком успешно заменяет «государственную идеологию», о крайней спорности которой и полнейших непонятках по поводу того, что это, собственно, такое, мы уже говорили, но том клубке понятий из разных эпох, который у нас сходит и за сознание, и за идеологию. Разобраться в том, откуда сей салат взялся и почему он именно таков, как есть, предоставим историкам. Вот, как нас всех не будет, пускай препарируют нынешнюю эпоху, сколько влезет. Недолго ждать осталось. Мы же хотя бы попробуем перечислить, из каких ингридиентов «наше всё» состоит, отдельно зафиксировав тот факт, что относится это исключительно к текущему историческому моменту и на то, чтобы уйти в вечность, не претендует.

Итак: весна 2021 года, Россия. Второй Застой, Третья империя. Явное увядание сильно деградировавшей правящей элиты, при конвульсивных, хотя пока и неудачных попытках извне грядущий её конец ускорить. Благо, у всех соседей и конкурентов, за исключением Китая, который прёт своим курсом, наращивая обороты, ситуация не лучше, так что тут вопрос на тему того, кто первый утонет. Конкурс «Титаников», спешащих навстречу айсбергу — соревнование на скорость. В заплыве участвуют: в качестве основных игроков Соединённые Штаты и Евросоюз. Во втором эшелоне мы, Япония, Великобритания, Иран, Израиль и, знамо дело, огрызаюшаяся на все стороны и пытающаяся отхватить что-нибудь ото всех, Турция. Смесь перешедшей в анархию демократии и более или менее умеренного бонапартизма налицо. При этом варвары у ворот, но это вообще-то никого особо не интересует.

Оставляя в стороне всю наблюдаемую акулью грызню между основными игроками, сопровождающуюся демонстративно-показательными криками о мировом сообществе, международном праве и прочих высоких материях (интересно, у кого первого палец дрогнет на курке, начав очередную большую то ли европейскую, то ли мировую войну?), вернёмся к нашим собственным пенатам. Заметны три основных исторических пласта, к которым власти предержащие возводят животворящие истоки правящего режима. Первый: Российская империя и всё, что было до неё, в классических формах, отлитых учёными мужами ещё в XVIII-XIX веках и окончательно огранённых под всеобщее школьное образование в веке ХХ. Второй: Советский Союз, в сильно урезанном виде и без специального упоминания о нём, как о стране и государственной системе. Третий: последние 30 лет: та «Кин-дза-дза», в которой все мы нынче и живём.

Империя всячески восхваляется и весьма неуклюже копируется. При этом автоматически воспроизводится всё то, что её в итоге и похоронило, от нелепых кадровых назначений до дикой алчности, взаимной неприязни, продажности и демонстративной аморальности верхов, которые держатся исключительно на том, что население убеждено: этих скинешь, новые много хуже будут. Есть опыт… Выстраиваемые помянутыми верхами государственные институты, включая религиозные (чисто теоретически у нас отделённые от государства) более напоминают муляжи. Держится всё на волюнтаризме Первого, как и положено при бонапартизме, но он весьма мягок, бескровен и к репрессиям не склонен, хотя коррупция и блат зашкаливают и носят системообразующий характер. Спасибо и на том.

Советский Союз, на достижениях которого держится, пока что, всё то, что ещё у нас функционирует, впрямую упоминать и, тем более, хвалить не принято. Ленин, Октябрьская революция и Гражданская война — плохо. Коллективизация и репрессии — плохо. Индустриализация — хорошо (?), Сталин — хорошо (вертикаль власти отстроил, в войне командовал, на внешней арене интересы страны продвигал), победа в войне — великий подвиг, коллаборационизм плохо, пересмотр итогов войны недопустим (спасибо, товарищи-граждане и на том). Интернационализм сохраняем, русский национализм поддерживаем в умеренном виде. При этом на всех уровнях в советское пытаются впихнуть имперское, от церкви до культа последнего царя (Поклонская с его портретом на «Бессмертном полку» — лучший пример). Иконы и мозаики в соборах со Сталиным — полный сюр, но они реальны. Как, впрочем, и попытки создать культ Власова, Краснова и им подобных снизу.

При этом сочетание официального православия, поднятого на щит, с другими, традиционными для страны, религиями и борьба с западными церквями (особенно американскими сектами). Память о Холокосте, «Бессмертный полк», военные мемориалы и фильмы, и прочие достойные вещи, при всей, судя по всему, неизбежной для нынешней отечественной системы управления, бюрократичности и поверхностности всего, к чему прикасаются чиновники новой формации — люди по преимуществу глупые, вороватые и очень уж бездушные. Даже если они хотят, как лучше, получается у них по Черномырдину, «как всегда». Особенно заметно по фильмам о войне, отвратительно гламурным, «под Голливуд» и сильно нафаршированным православием и личным участием во всём на всех уровнях Сталина, чего в реальной жизни близко не было. То ли Первому это нравится, то ли чебурашкам его, которые на бюджетах сидят. Поди их там, разбери.

Придворный планктон от культуры как может историческую реальность под свои дурацкие о ней представления формует, вызывая в населении недобрые, а в образованных классах и сословиях, крайне негативные ощущения относительно власти и её носителей, но тут, что поделать? Наверное, он иначе не может, кроме как воспроизводить все те условия, которые привели в своё время к обрушению и Российской империи, и советской власти. Оно, конечно, не специально: что они — самоубийцы, что ли? Но умных там мало, а со вкусом и чувством меры и вовсе никого. Так что, вспоминая о том, как дважды менее чем за сто лет страна накрылась, не забудем и о том, что Б-г Троицу любит. На это, строго говоря, всё в расчётах на то, что она в очередной раз накроется, у её врагов и построено. Благо, сильное начальство после себя только слабых и зависимых ставит — давно известно.

Мировой опыт по этой части у нас ярко подтверждён прецедентом Медведева. Кто будет после Первого не скажем и даже предполагать не будем, бесполезно, но точно не кто-то из тех, кто сможет страной по-настоящему править, залечив все негативные последствия последнего тридцатилетия в её истории и не уничтожив того, что в них было положительного. Оно у нас тоже было и, пока что, есть, в отличие, кстати, от национальной стратегии развития, которой у России, в противоречие с Китаем или той же Турцией, нет и близко — одна имитация, а в последнее время и того хуже: имитация имитации. И тут мы вплотную подошли к третьей составляющей нашей надстройки — дню сегодняшнему. Самое время отложить бойкий калам и дать отдохнуть чернилам, во избежание чего не того, да взявшись за гуж, чего ж тормозить, коли всё равно разогнался…

Разворовывание всего и готовность всё сдать и продать. Только в 90-е — бесплатно, своим или за копейки, кому угодно, а сейчас свои уже другие и им, а также их детям идёт бесплатно, но чужим за хорошую, правильную цену. Научились родину под продажу капитализировать. Сокращение всего, что на первый взгляд нельзя продать или каким-то иным путём выжать из этого деньги. Сваливание с центра ответственности на регионы — хотят, пускай содержат. Феодальная вольница на местах, при условии строгого подчинения Первому лично. Сохранение всего, под себя подмятого в 90-е теми, кто подмял, если с кем надо делятся и не выёживаются. Если нет — активы отбираются, как с ЮКОСом и произошло. Не очень удачная попытка построить культ Ельцина (Ельцин-центры) и снятие ельцинской анафемы с Горбачёва: чего сводить его счёты с человеком, от которого больше ничего не зависит?

Абсолютная порядочность Первого в отношении всех тех, кому он что-то обещал, будь то люди из 90-х или из его собственного окружения. Люди из команды Собчака на всех более или менее значимых постах, с примкнувшими к ним силовиками. Все, кто противостоят «питерским» и «Семье» на федеральном уровне, отодвигаются от бюджетных потоков и механизмов принятия решений, что особенно заметно на примере науки, образования и медицины, невзирая на прискорбные последствия этого для страны. Армия, которая необходима для того, чтобы начальство не скинули извне, уцелела, переподготовлена и перевооружена, для чего оборонная промышленность ещё не разобрана под продажу, как вся прочая, хотя космосу, похоже, уже не просто плохо, а очень плохо. Силовые ведомства глубоко на всех уровнях коррумпированы и криминализованы, но с попытками свергнуть власть снизу и извне пока справляются.

Криминализация судебной системы и правоохранительного блока есть реальность, хотя борьба околовластных кланов периодически приводит к задержаниям и посадкам то одних, то других представителей «элиты», что создаёт в населении ощущение наличия некоей справедливости, как таковой, опять же, сконцентрированной исключительно на фигуре Первого, который, надо отдать ему должное, произносит исключительно правильные вещи и говорит их правильными словами, хотя уже не очень понятно, верит ли он сам в то, что говорит. Да и команда его вечно подводит, подбрасывая, между по-настоящему важными вещами, мелкие темы, которые максимум профильный замминистра должен озвучивать. И в кадр с ним вечно лезут чёрт-те кто из ближнего круга, отчего образ сильно сбоит. Что до СМИ… Ухудшились сильно, особенно телевидение, но кое-что нормальное ещё проскакивает.

Так и живём. Ужас, конечно. Но не ужас-ужас. Надоели, конечно, они все очень, которые, как пела Пугачёва, «там, наверху», но пока что терпеть их как-то можно. Так и терпим пока друг друга. Со всё более заметным отвращением, устав друг от друга — начальство и народ, до крайности, и всё с меньшими иллюзиями, по поводу возможности счастливого будущего, но хоть как-то. Поток денег из страны бьёт по-прежнему. Частную собственность пока что не отменили, хотя передел её никто не отменял, так что если что-то твоё кому-то из сильных игроков с прочной крышей понравится, или ему лично зарабатывать помешает, не обижайся. Разорят и отберут как минимум, а может и посадят: законы волчьи. Ну и природу ещё жалко, конечно. Пластают её и пластать будут, под все крики о её сохранении. Но так у многих в этом мире. И мы не хуже прочих, хотя и точно не лучше. Вот, разве что, Украина…