Оказывается, Чубайс, честнейший из наших демиургов новой российской государственности, люто ненавидел советскую власть за лживость. Прямо-таки с «Пионерской зорьки» и ненавидел. Потом-то он, конечно, всё изменил. Честность — норма нашей современной жизни. Ни одного слова лжи! По Чубайсу. Бандит, значит бандит. Вор, значит вор. Проститутка, значит проститутка. Чего скрывать свои лучшие качества? Их демонстрировать надо! А то привыкли при советской власти строить из себя нормальных людей, понимаешь! Так, что ли, получается? Так, так. По самому Чубайсу это лучше всех видно. Такая дуся бескорыстная…

Забавно, что курочил и продолжает курочить Анатолий Борисович вовсе не партийно-политическую систему, которая ему была столь ненавистна, и не государственный строй, а страну. Разорял и банкротил, грабил и обманывал, втягивал в авантюры и продолжает их крутить и накручивать, страну. А вся та сволочь и бестолочь, которая была в рядах начальства в старые советские времена, во времена новые никуда не делась, процвела и расцвела пышным цветом, заколосилась и, расправив могучие хаперские плечи, пошла в рост, так что теперь, пожалуй, мало что в стране ей не принадлежит и мало кто ей не подконтролен.

Интересная получается у нас эволюция старинного французского принципа, согласно которому революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а плодами их пользуются мерзавцы. Теперь и те, и другие, и третьи — одни и те же люди. Очень удобно. Причём, поскольку честнейший из них в том же интервью ещё много чего рассказал, в том числе насчёт своей нынешней идеологической близости к Грете Тунберг, что уж совсем забавно смотрится, понятно, что не успокоится он, пока остаткам страны не обеспечит устойчивое развитие, которым сейчас у президента и занимается. В гробу, на погосте, куда он её устойчиво и ведёт.

В пользу Чубайса теперь говорит ровно одна вещь: очень уж Квачков, который его уничтожать собирался, фигура противная. А так — на здоровье. Чубайс с возу, стране легче было бы. И, кстати, если бы ЕГО, вслед за Навальным, посадили (а там, если слегка память напрячь, есть за что, с таким запасом…), насколько бы вырос рейтинг действующей власти?! Оно, конечно, не произойдёт никогда, а то такой звездопад придётся увидеть, не дай Б-г, но пофантазировать-то можно? Сидит, значит, Чубайс, и рассказывает, рассказывает… Счета, фамилии, факты… Пора же. Давно пора. Его-то больше чем советскую власть ненавидят. И намного.