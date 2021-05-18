Алек Болдуин и Кристиан Слейтер пытаются остановить врача-убийцу

Первый трейлер сериала «Доктор Смерть» обнародовал стриминговый сервис Peacock. Фильм основан на реальных событиях и одноименном подкасте, рассказывающем историю доктора Кристофера Дантча (Джошуа Джексон), восходящей звезды в медицинском сообществе Далласа. Молодой, харизматичный и якобы выдающийся нейрохирург начал делать успехи на своем поприще, когда все внезапно изменилось. Пациенты входили в его операционную для сложных, но вполне рутинных операций на позвоночнике, и оставались навсегда искалеченными или умирали. По мере того, как накапливались жертвы, два других врача, нейрохирург Роберт Хендерсон (Алек Болдуин) и сосудистый хирург Рэндалл Кирби (Кристиан Слейтер), а также прокурор Далласа Мишель Шугарт (Анна София Робб) попытались остановить его. «Доктор Смерть» исследует как извращенный ум доктора Дантча, так и недостатки системы здравоохранения, которая не всегда способна защитить пациентов.
Премьера состоится на Peacock в этом году, дата будет объявлена позже.