{ 18 мая 2021 }

Алек Болдуин и Кристиан Слейтер пытаются остановить врача-убийцу

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  

Первый трейлер сериала «Доктор Смерть» обнародовал стриминговый сервис Peacock. Фильм основан на реальных событиях и одноименном подкасте, рассказывающем историю доктора Кристофера Дантча (Джошуа Джексон), восходящей звезды в медицинском сообществе Далласа. Молодой, харизматичный и якобы выдающийся нейрохирург начал делать успехи на своем поприще, когда все внезапно изменилось. Пациенты входили в его операционную для сложных, но вполне рутинных операций на позвоночнике, и оставались навсегда искалеченными или умирали. По мере того, как накапливались жертвы, два других врача, нейрохирург Роберт Хендерсон (Алек Болдуин) и сосудистый хирург Рэндалл Кирби (Кристиан Слейтер), а также прокурор Далласа Мишель Шугарт (Анна София Робб) попытались остановить его. «Доктор Смерть» исследует как извращенный ум доктора Дантча, так и недостатки системы здравоохранения, которая не всегда способна защитить пациентов.

Премьера состоится на Peacock в этом году, дата будет объявлена позже.

.


Похожие посты:


  1. КРИСТИАН СЛЕЙТЕР НЕИСПРАВИМ

    2. КРИСТИАН СЛЕЙТЕР НЕИСПРАВИМ

    Несмотря на то что актер Кристиан Слейтер уже выпущен из тюрьмы, детали дела, по которому он был арестован, продолжают будоражить умы людей. И в первую очередь, сам актер способствует тому, чтобы его имя не сошло со страниц таблоидов. [Читать...]


  2. КРИСТИАН СЛЕЙТЕР НЕИСПРАВИМ

    3. КРИСТИАН СЛЕЙТЕР НЕИСПРАВИМ

    Несмотря на то что актер Кристиан Слейтер уже выпущен из тюрьмы, детали дела, по которому он был арестован, продолжают будоражить умы людей. И в первую очередь, сам актер способствует тому, чтобы его имя не сошло со страниц таблоидов. [Читать...]


  3. КРИСТИАН СЛЕЙТЕР ОПАСЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВА

    4. КРИСТИАН СЛЕЙТЕР ОПАСЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВА

    Кристиан Слейтер наконец-то выпущен на свободу. Он был осужден за хранение наркотиков и драку. По приговору суда Кристиан должен был провести три месяца на исправительных работах. Актера освободили досрочно за хорошее поведение. Он отсидел в лос-анджелеcской тюрьме La [Читать...]


  4. Кристиан Слэйтер заинтересовался «Нимфоманкой»

    5. Кристиан Слэйтер заинтересовался «Нимфоманкой»

    Звезда фильмов «Интервью с вампиром» и «Настоящая любовь» Кристиан Слейтер приглашен в  новый фильм Ларса фон Триера – эротическую драму «Нимфоманка», съемки которой уже идут в Кёльне. Главную героиню картины играет Шарлота Гейнзбур, её отца и сыграет Слейтер. Также [Читать...]


  5. ДЕБОШИР КРИСТИАН СЛЕЙТЕР

    6. ДЕБОШИР КРИСТИАН СЛЕЙТЕР

    На судебном заседании судья отклонил ходатайство защиты об отмене трехмесячного тюремного заключения Кристиану Слейтеру в связи с тем, что он уже добровольно провел 118 дней в реабилитационной клинике, после того, как 22 августа его выпустили под залог. В [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»