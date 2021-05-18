Алек Болдуин и Кристиан Слейтер пытаются остановить врача-убийцу

Несмотря на то что актер Кристиан Слейтер уже выпущен из тюрьмы, детали дела, по которому он был арестован, продолжают будоражить умы людей. И в первую очередь, сам актер способствует тому, чтобы его имя не сошло со страниц таблоидов. [Читать...]

Несмотря на то что актер Кристиан Слейтер уже выпущен из тюрьмы, детали дела, по которому он был арестован, продолжают будоражить умы людей. И в первую очередь, сам актер способствует тому, чтобы его имя не сошло со страниц таблоидов. [Читать...]

Кристиан Слейтер наконец-то выпущен на свободу. Он был осужден за хранение наркотиков и драку. По приговору суда Кристиан должен был провести три месяца на исправительных работах. Актера освободили досрочно за хорошее поведение. Он отсидел в лос-анджелеcской тюрьме La [Читать...]

Звезда фильмов «Интервью с вампиром» и «Настоящая любовь» Кристиан Слейтер приглашен в новый фильм Ларса фон Триера – эротическую драму «Нимфоманка», съемки которой уже идут в Кёльне. Главную героиню картины играет Шарлота Гейнзбур, её отца и сыграет Слейтер. Также [Читать...]

На судебном заседании судья отклонил ходатайство защиты об отмене трехмесячного тюремного заключения Кристиану Слейтеру в связи с тем, что он уже добровольно провел 118 дней в реабилитационной клинике, после того, как 22 августа его выпустили под залог. В [Читать...]