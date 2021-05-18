{ 18 мая 2021 }

Kovacs приедет осенью

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Нидерландская певица Шарон Ковакс, выступающая под именем Kovacs, приедет в Россию в конце осени 2021 года. 27 ноября она даст концерт в московском клубе «Известия Hall», а 29 ноября состоится ее выступление в петербургском клубе «Космонавт», сообщили в компании NCA, выступающей организатором гастролей.

- Шерон Ковакс – одна из самых загадочных и неординарных соул-певиц последнего десятилетия, отмечают организаторы концерта. – Ее мрачный, таинственный голос часто ассоциируется с именами легенд — Билли Холидей, Эми Уайнхаус и Дженис Джоплин, а сама она не скрывает, что научилась у них не только пению, но и особому взгляду на мир, позволяющему разглядеть прекрасное в трагичном и поведать об этом людям.

Дебютный EP Ковакс «My Love» прогремел на всю Европу, а одноименная композиция стала вступительной темой популярного российского сериала «Содержанки». Вышедший следом полноформатный альбом «Shades Of Black» вошел в чарты 36 стран мира, возглавил хит-парад на родине певицы в Голландии и попал в Top-10 в Германии. А спустя два года Ковакс закрепила свой успех новым релизом «Cheap Smell», который критики назвали одним из самых честных и душераздирающих соул-альбомов десятилетия.

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