Умер Владимир Федоров-Черномор

Актер Владимир Федоров скончался 18 мая 2021 года в возрасте 82 лет. О его смерти сообщил в фейсбуке его друг – писатель, журналист и сценарист Анатолий Головков. По его словам, причиной смерти стала болезнь сердца, которой много лет страдал Федоров.

Владимир родился в Москве в 1939 году, у него обнаружили врожденное гормональное нарушение – карликовость, его рост во взрослом возрасте был всего 130 сантиметров. Но из-за своей внешности Федоров не сильно страдал, в 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт по профессии физик-ядерщик (был студентом И.В.Курчатова) и поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР. Автор более 50 научных трудов и изобретений, многие из его работ переведены на английский язык.

В кино он впервые снялся в 1967 году в эпизодической роли в фильме Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша», а в 1972-м Александр Птушко пригласил молодого физика на роль Черномора в экранизацию сказки Пушкина «Руслан и Людмила». Это работа прославила Федорова, и он сам себя в шутку называл с тех пор Черномором. В 1980 году Владимир сыграл злодея Туранчокса в фантастическом фильме «Через тернии к звездам». Всего же он снялся в более чем 40 фильмах и сериалах, в их числе «12 стульев» Марка Захарова, «Кольца Альманзора», «Дикая охота короля Стаха», «Юность Петра», «Дом, который построил Свифт», «Черная стрела», «После дождичка в четверг», «Кин-дза-дза!», «Путешествие пана Кляксы», «Собачье сердце», «Дом дураков», «2-АССА-2», «Плюс один», «Жила-была одна баба», «Анна Каренина» Сергея Соловьева и др.

В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров вышел на театральную сцену: играл в спектаклях театра им. Е.Вахтангова. Яркий, с 1993 года — актёр театра «У Никитских ворот», с 2004-го играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997—1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре «Золотая лихорадка».

Был женат четвёртым браком. Жена Вера младше актёра на 35 лет, расписались, когда Владимиру было 65 лет. Имел четверых детей, двоих из которых уже нет в живых.