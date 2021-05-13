Голая Ники Минаж увеличила продажу тапочек

Ники Минаж выступит в роли ведущей на церемонии вручения наград MTV EMA, которая пройдет в Глазго 9 ноября 2014 года. Европейские награды MTV вручат в 20-й раз. Трансляция пройдет в прямом эфире. На шоу Ники исполнит несколько песен. Кроме того, у [Читать...]

Концерт Ники Минаж в калифорнийском Конкорде закончился массовой паникой. В конце выступления певицы один из зрителей распылил газовый баллончик. Молодые люди, оказавшиеся рядом с нарушителем порядка, начали кричать от боли в горле и жжения в глазах. Пострадавшие жестоко [Читать...]

Певица Ники Минаж собирается написать две книги. О чем будут эти произведения, Ники пока не говорит, однако она охотно рассказывает, зачем ей нужна литературная карьера. По далеко идущим планам Минаж, эти книги помогут ей построить собственную бизнес-империю. Примером [Читать...]

Бейонсе и Ники Минаж выпустили в свет видеоклип, снятый на композицию «Feeling Myself». Композиция откровенно и незатейливо рассказывает о том, как чувствуют себя поп-дивы в своем звездном статусе. В ролике на песню Ники Минаж и Бейонсе дурачатся и [Читать...]

Известная поп-певица собирается дебютировать на большом экране. Ники Минаж завершает переговоры об участии в комедии «Другая женщина». По сюжету Диас сыграет юриста, которая выясняет, что ее бойфренд на самом деле женат и обманывает свою супругу. Тогда она пытается [Читать...]