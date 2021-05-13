Голая Ники Минаж увеличила продажу тапочек

Ники Минаж выложила в инстаграм очередное фото. На нем рэперша позирует обнаженной (прикрываясь двумя подушками) и в розовых шлепанцах популярной марки Crocs. Снимок не только собрал 4,5 миллиона лайков, но и неожиданно способствовал увеличению продажи этой модели обуви на 4900% и даже временно «уронил» сайт интернет-магазина, хотя пост не содержал ни упоминание марки, ни гиперссылку, а, напротив, в кадре были вещи с логотипом Chanel.
Неизвестно, случайность ли это или заявка на сотрудничество. Crocs часто выпускают коллекции шлепанцев, созданных селебритиз. В их числе были, например, Дрю Бэрримор, Джастин Бибер, Post Malone.