{ 13 мая 2021 }

Голая Ники Минаж увеличила продажу тапочек

Рубрики: [Звезды]  

Ники Минаж

Ники Минаж выложила в инстаграм очередное фото. На нем рэперша позирует обнаженной (прикрываясь двумя подушками) и в розовых шлепанцах популярной марки Crocs. Снимок не только собрал 4,5 миллиона лайков, но и неожиданно способствовал увеличению продажи этой модели обуви на 4900% и даже временно «уронил» сайт интернет-магазина, хотя пост не содержал ни упоминание марки, ни гиперссылку, а, напротив, в кадре были вещи с логотипом Chanel.

Неизвестно, случайность ли это или заявка на сотрудничество. Crocs часто выпускают коллекции шлепанцев, созданных селебритиз. В их числе были, например, Дрю Бэрримор, Джастин Бибер, Post Malone.

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