У Алены Водонаевой инсульт

Алена Водонаева была экстренно госпитализирована 20 апреля 2021 года. Телеведущая перенесла микроинсульт и сейчас находится в отделении неврологии в 64-й городской клинической больницы Москвы.

— Вчера днём, часов в 12, мне резко стало плохо, — рассказала Водонаева в своем инстаграме. — Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую.

Телезвезду поместили в реанимацию, но уже на следующий день перевели в обычную палату.

— Происходящее, когда все началось, помню плохо, — рассказала Алена Водонаева. — Помню, что меня разматывало в разные стороны, и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его (видимо в тот момент мне казалось, что проглочу). Помню, что я что-то кричала про Навального и что ему в данный момент ещё хуже (это было уже при скорой, когда мне в вену что-то кололи). Помню, что раздавала всем ценные указания (мне так казалось) и говорила что кому делать, если меня увезут в больницу. Сначала была реанимация. Оттуда я записала вам несколько сторис, когда смогла членораздельно разговаривать и успела это сделать до того, как у меня забрали телефон (и все вещи до кучи, так надо). Помню, что мне очень не понравилось, что сотрудница реанимации (я не знаю регалий: мед сестра, доктор, врач?) доставала мне капельницу из катетера без перчаток! Я задала ей вопрос. Ответ — оправдания. Какой тут ещё может быть ответ… И такое несоблюдение мер безопасности — на фоне ковида! Класс, да? Это как если бы бухой водитель автобуса вёз вас из точки А в точку Б. Авось пронесёт, а чЁ такова-то?

По словам телеведущей, сейчас она в целом чувствует себя хорошо, если подобное слово можно применить к ее ситуации.

— Лежу в неврологии, меня обследуют от и до, — сообщила она.

Водонаева вспомнила, что последний раз она попадала в больницу в 2009 году, если не считать беременности и родов.

— Я отвыкла от таких поездок. Это очень страшно, — призналась она. — Страшно оставить всех, за кого ты несёшь ответственность. Страшно быть не в ресурсе, быть не здоровым. В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы. Я их решаю сама. И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться. И никогда в моей жизни такого человека не было. Ни одного. Единственная точка опоры — моя семья. За которую я несу ответственность.