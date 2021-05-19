Леонардо ДиКаприо будет спасать черепах и игуан

Леонардо ДиКаприо пожертвовал 43 миллиона долларов на сохранение флоры и фауны Галапагосских островов. Актер, известный своими экологическими инициативами, объявил, что его аккаунты в социальных сетях перейдут к экспертам по восстановлению территорий на островах, которые являются одними из самых биоразнообразных мест на Земле.

По заявлению Министерства окружающей среды и водных ресурсов Эквадора, эта инициатива осуществляется в партнерстве с Re: wild, благотворительной организацией по охране природы, которую недавно соучредил ДиКаприо, и будет основываться на десятилетиях усилий местных природоохранных организаций. Будут предприняты меры по сохранению находящихся под угрозой исчезновения дикой природы и окружающей среды островов, а также всех латиноамериканских тихоокеанских архипелагов.

— Более половины оставшихся диких территорий Земли могут исчезнуть в ближайшие несколько десятилетий, если мы не будем действовать решительно, — говорит ДиКаприо. — Вот почему сегодня я рад запустить Re: wild — чтобы помочь защитить то, что еще дико, и восстановить остальное.

Деньги пойдут в основном на восстановление острова Флореана, на котором обитают 54 вида, находящихся под угрозой исчезновения. Это поможет восстановить 13 вымирающих видов, в том числе пересмешника Флореаны, первого пересмешника, описанного Чарльзом Дарвином во время его визита на Галапагосы в 1835 году, а также гигантской черепахи Флореаны. Эти средства также позволят разработать программу разведения в неволе и другие методы спасения розовой игуаны от исчезновения. Будут также приняты меры по защите острова от воздействия экотуризма.