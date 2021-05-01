Трэвис Скотт оказался в плену у мафиози

Легенда кантри и соула Рэнди Трэвис сейчас находится в больнице в критическом состоянии после экстренного хирургического вмешательства, сообщает Gigwise. 54-летний музыкант был доставлен в больницу 7 июля для лечения кардиомиопатии, однако 10 июля он перенес сердечный приступ, после [Читать...]

Релиз рождественского альбома Рода Стюарта состоится 12 ноября. Диск «Merry Christmas, Baby» станет первой пластинкой певца после подписания контракта с Universal Music Group. «Я всегда хотел записать рождественский альбом, – признается Род. – И сейчас в моей жизни [Читать...]

Альбом “21″ британской певицы Адель стал самым нежеланным подарком на Рождество, сообщает The Sun. По данным издания, именно эту пластинку 25 декабря пользователи чаще всего пытались продать через сайт musicMagpie, занимающийся реализацией ненужных вещей, которые туда может отправить [Читать...]

Популярный рэп-коллектив Wu Tang Clan выпустит свой новый альбом под названием «A Better Tomorrow» в июле. В поддержку альбома рэперы выступят с концертами в манчестерском O2 Apollo 25 июля и лондонской O2 Academy Brixton 26 июля. Напомним, что [Читать...]