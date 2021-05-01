Трэвис Скотт оказался в плену у мафиози

Лос-анджелесский рэпер Baby Keem выпустил новый трек, записанный совместно с Трэвисом Скоттом, и клип на него. Продюсером композиции под названием «Durag Activity» выступил Brick, музыкальный ролик снял Элиэль Форд. В клипе показаны «сильные» мира сего — предположительно, мафиози, — которые живут своей жизнью и в какой-то момент захватывают в плен и Baby Keem, и Трэвиса Скотта — однако довольно быстро рэперов освобождают сексапильные темнокожие женщины.
Трек «Durag Activity» войдёт в новый альбом Baby Keem, у которого пока нет ни названия, ни даты релиза. Предыдущая пластинка исполнителя «Die for My Bitch» вышла в 2019 году.