{ 1 мая 2021 }

Трэвис Скотт оказался в плену у мафиози

Рубрики: [Музыка]  

Лос-анджелесский рэпер Baby Keem выпустил новый трек, записанный совместно с Трэвисом Скоттом, и клип на него. Продюсером композиции под названием «Durag Activity» выступил Brick, музыкальный ролик снял Элиэль Форд. В клипе показаны «сильные» мира сего — предположительно, мафиози, — которые живут своей жизнью и в какой-то момент захватывают в плен и Baby Keem, и Трэвиса Скотта — однако довольно быстро рэперов освобождают сексапильные темнокожие женщины.

Трек «Durag Activity» войдёт в новый альбом Baby Keem, у которого пока нет ни названия, ни даты релиза. Предыдущая пластинка исполнителя «Die for My Bitch» вышла в 2019 году.

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