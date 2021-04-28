«Плейлист Венкова» — «Дневник для героя»

2021, «Союз Мьюзик»

Первый полнометражный альбом петербургской группы «Плейлист Венкова» – явная удача дебютантов. Музыканты не только продемонстрировали здесь сочную смесь из постпанка и синти-попа, но и довольно уверенную работу над мелодиями и текстами. Для молодых инди-групп характерно увлечение формой в противовес содержанию, а «Плейлист Венкова» постарался всё это как-то совместить. Получилось с переменным успехом, но в целом слушателю запомнится не только выверенный и благозвучный саунд, но и отдельные песни. Некоторые даже уже зажили своей отдельной радиохитовой жизнью.

При этом мощного прорыва к популярности у «Плейлиста Венкова» не произошло – спустя несколько недель после релиза дебютника группа не может похвастаться огромным числом подписчиков в соцсетях и продвижением в каких-то чартах. Возможно, это связано с пренебрежительным отношением к собственному промоушну. Да, бывает, что хорошие песни пробиваются сами и потом делают своих исполнителей миллиардерами, но редко. И это точно не повод откровенно «забивать» на дизайн обложки (его всё равно что нет, хотя, видимо, планировалась стилизация под титульную страницу старой книги). Кроме того, название проекта выглядит странно. Слушателю, чтобы понять, что это молодая группа, а не составленный кем-то для стримингового сервиса плейлист, нужно провести определённые изыскания, а в наше время заставить пользователя сделать пару лишних кликов – непростая задача. При этом идея зафиксировать в названии проекта фамилию её лидера Никиты Венкова вполне оригинальна, вот только воплощение оказалось спорным. С брендом «Плейлист Венкова» не будет никаких проблем, когда публика к нему привыкнет; название будет казаться вполне естественным – но только если проект преодолеет непростой переход от малоизвестности к популярности.

О себе «ВКонтакте» участники группы Никита Венков и басист Басов пишут лаконично, но ёмко: «Делаем интересную музыку». Это действительно так, но всем любителям русского рока, синти-попа, постпанка не стоит верить на слово, а лучше для проверки включить альбом. Звучащая на радио песня «Стокгольмский синдром», к слову, не самая показательная для творчества Венкова, но, вероятно, самая доходчивая. Далее неплохо бы ознакомиться с треком «Было круто», где к упомянутому жанровому коктейлю добавляются нотки ироничного фолк-рока. Любителей парадоксов должен порадовать тот факт, что «Наслаждаться жизнью» – одна из самых мрачных песен пластинки, а следующая за ней «Грустно и хочется выпить» звучит куда как оптимистичнее. Кроме того, по альбому разбросаны меткие рифмы, образы и наблюдения типа «мне скоро 25 – треть жизни прошла» – и у «Плейлиста Венкова» раз за разом получается облечь их в лёгкую и запоминающуюся мелодическую форму.

Алексей МАЖАЕВ.