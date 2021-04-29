Насчёт деэскалации российско-американских отношений – это, конечно сказки хорошие, добрые. Для воспитанных детей. Как их для узнаваемости назвать? Сказки дядюшки Джозефа, что ли? Были же сказки дядюшки Римуса. Интересно, кто в новой версии хитрый кролик, кто лис, кто койот, а кто стервятник? Мы-то, пожалуй, всё-таки, как минимум дикобраз. Благо, кое-какие иголки начальство отрастить успело, хотя, конечно, до нормального состояния страну доводить и доводить, и то, если ни на что, кроме дела не отвлекаться, с чем у нас плохо. Но это уж как есть. Отвлекалок у Первого больно много. Да и личный состав, откровенно говоря, не копенгаген… Такие там у него мутные ребята есть, сливай воду! При том, что это именно его люди и он на них опирается.

Однако, помимо сказок о хорошем, есть и реальность, в которой мы непременно должны быть виноваты во всём, что только в мире происходит и происходило. Так было с Катынью и вводом советских войск и войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. С гибелью президента Качиньского и всего польского руководства в авиакатастрофе под Смоленском. С Крымом и Донбассом. С малайзийским «Боингом» и русскими хакерами, вмешивались они там куда у американцев, или нет. С пятидневной войной в Грузии, с Сирией и Карабахом. Со Скрипалями в Солсбери и Навальным. С нашими военными маневрами и с «Новичком». С подозрениями насчёт того, что дипломаты наши на самом деле разведчики. А кто они в самом деле ещё?!

Со взрывом складов боеприпасов в Чехии в 2014 году так. А теперь оказывается, что и в Болгарии, в лохматом 2011 году, тоже мы их склады взорвали. И там уже не только Петров и Боширов поработали, там наших целых шесть человек было. Наверное, вдвоём было никак не справиться. И это могло бы быть грустно, если бы не было так гомерически смешно. Понятно окончательно, что всё вообще, что в этом мире когда-то пошло наперекосяк – это Россия. Великую Армаду испанскую мы потопили. Заговор Гая Фокса – наши люди устроили. Процесс Салемских ведьм русские хакеры спровоцировали. Великую Французскую революцию мы устроили и гильотину тоже мы изобрели. Спасибо, братушки болгары! Вот уж повеселили, так повеселили. От души.