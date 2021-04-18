Штрафы для пассажиров методом гоп-стопа

Подведомственная мэрии Москвы организация заявила, что 99% пассажиров соблюдают масочный режим в метро, 70% носят перчатки.

По факту маски носят около половины пассажиров, а перчатки только сотрудники метро и полиции. При этом в метро продолжают штрафовать некоторых пассажиров методом гоп-стопа. Контролеры выбирают по виду самых незащищённых граждан — тех, кто не будет спорить или драться — фотографируют, составляют протокол и дают им 5 тысяч штрафа.

Переход от гоп-стопа к тотальным чисткам пассажиров приведёт к очередям на входе в метро. И логистически, и политически это мэрии невыгодно. Вопрос, зачем было касаться темы соблюдения масочного режима, нарываться на заведомый обман?