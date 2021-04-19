Футбольные клубы пообещали подать в суд на ФИФА и УЕФА

Футбольный мир бурлит, кипит и вот-вот взорвëтся. Случилось то, что все так ждали, но не могли поверить – 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Организаторы футбольной революции собрали главные имена главной игры Старого Света: «Барселона», «Реал», «Ливерпуль», «МанСити», МЮ, «Арсенал», «Челси», «Ювентус», «Милан», «Интер», «Тоттенхэм», «Атлетико». Ожидается прибавление ещë трëх клубов, далее – ещë пяти, после чего Суперлига обещает стартовать так быстро, насколько это возможно. На публику рулят процессом Флорентино Перес из «Реала» и Аньелли из «Ювентуса», но никто не скрывает, что «заказывает музыку» непосредственно инвестор. Заокеанский инвестор.

Как вы уже догадались, ключевую роль в европейском переполохе снова играют американские деньги, а точнее – очень много американских денег, $4,5 млрд, гарантированных финансовой группой JP Morgan. Дело в том, что еврогранды прилично поиздержались в период пандемии, долги одной только «Барселоны» достигают $700 млн., а здесь такое «предложение, от которого нельзя отказаться». 12 «клубам-основателям» предложены «сладкие» условия в виде $350 млн. на первое время, но главное – участие в распределении призового пирога размером в $10 млрд. УЕФА на этом фоне со своими €2 млрд. на всю Лигу Чемпионов (32 команды) как-то теряется.

Разумеется, ни УЕФА, ни ФИФА сдерживаться не стали. «Отступникам» обещаны кары в виде исключения из розыгрышей еврокубков (возможно, что даже и текущих). Но это не самое страшное, Суперлига уже объявила, что матчи будут играться по средам – не разорваться же им в самом деле.

Куда как более опасным для судьбы европейского футбола видится исключение игроков мятежных клубов из игр континентальных и мировых чемпионатов (ЧМ, ЧЕ, Кубок Америки), а также запрет на участие в отборочных турнирах.

Главы 12 клубов уже пообещали подать в суд на ФИФА и УЕФА, а пока предлагают «договориться». Но уже сейчас понятно, что развязанная «война денег» скоро не закончится – слишком большие ставки сделаны на то, чтобы перетащить управление европейским футболом из коррумпированных европейских коридоров в «кристально-чистые» американские. Как говорится, «деньги к деньгам».