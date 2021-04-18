Рябь на воде

В интернете — как в море. Свои приливы и отливы, иногда штормит, иногда штиль… В глубине есть масса интересного: лекции на какие угодно темы, экскурсии по музеям и паркам, юмор (иногда даже неглупый), музыка, фильмы и мультфильмы, многое о разных хобби, о природе и домашних животных… В конце-концов, ролики, предлагающие желающим взять домашнего любимца: котов, собак и прочих потенциальных питомцев, из приютов. В общем, куча всего. Ну, а на поверхности, как всегда, рябь, волнение и всяческий мусор, который к берегу волнами гонит. И это далеко не водоросли или донный песок и пена, хотя и их хватает.

По большей части речь либо о порнографии, либо о политике. Хотя зачастую поди, разбери, где что. Не так уж они друг от друга отличаются. В конце концов, можно считать политику сексуальной девиацией. Такое вот специальное извращение. Как там про неё сэр Уинстон Черчилль говаривал? «Грязное занятие для пожилых мужчин»? Ну, это он до наших времён не дожил, когда она перестала быть уделом и развлечением одного лишь сильного пола. Хотя сам этот термин теперь чертовски неполиткорректен, как и многое из того, что в его эпоху и представлялось, и было нормальным. Интересно, когда ЕГО самого в Голливуде начнут играть только негры-трансгендеры лесбийской ориентации?

Ну, впрочем, это о другом. Что до интернета, по идущим одна за одной по его поверхности волнам информационного прибоя вполне возможно угадать основные тенденции в кругах, определяющих доминирующую там моду — «мэйн-стриме». И в настоящий исторический момент их две: Навальный и Украина. К первому нужно срочно пустить врачей из его команды и выпустить его на свободу. Или сначала выпустить, а потом лечить, пока ласты не склеил, под давлением жуткой карательной системы диктаторского режима, против которого этот новый иконописный вариант Сахарова-Манделы-Анжелы Дэвис выступил. В борьбе обретает он право своё.

Что до Украины, ставшей, волею то ли её собственного придураковатого начальства, то ли тех, кто этими Петрушками руководит, огромной головной болью для России, от её границ надо немедленно отвести войска, пальцем её не трогать, что бы её трёхнутое на всю голову бандернутое руководство ни делало и не говорило (наговорили эти люди на две-три большие войны и новый Нюрнбергский процесс минимум, но к ним претензий никаких ни у кого из их болельщиков нет), кормить-поить, газом снабжать, долги не требовать и всё от неё терпеть. А за это не то, чтоб совсем уж санкций против России не было, но будет их поменьше. Хотя и ненамного.

Отметились на этих двух полянках все. И западные политики, и наши, из оппозиции, по большей части внепарламентской. И деятели культуры с особо чувствительной нервной системой, и активисты-общественники. И муниципальные депутаты, по большей части «яблочники», и сам лидер этого самого «Яблока», вечный и неизменный кандидат от него в президенты. Прямо, как в русских народных сказках или сказках Киплинга, а то и «Алисе» Кэрролла: про плотников и моржей, королей и капусту, белугу и севрюгу, лису и журавля, селёдку и селёдкину тётку, и, непременно, про вьюна-угря. Ну, и про всех прочих обитателей нашего то ли зоопарка, то ли паноптикума. Чистый Барнум.

Общего между Навальным и Украиной в нынешнем по их поводу интернетном грае много. И тот и другая в настоящее время — клиенты Запада и их проекты. И тот и другая явно на грани облома. Толку от них никакого, карта не сыграла, нести эти два чемодана без ручки тяжело, а бросить жалко. Да и шоу должно продолжаться. Так что, накал страстей идёт по нарастающей, злую Россию с её Путиным не костерит только ленивый, но что, помимо публичной истерики со всем этим делать, им непонятно. По всем внешним признакам — провал. Признать это нельзя — с работ повыгоняют, бонусов лишат. Куда тогда идти, на чём себе на хлеб с маслом зарабатывать?

Плюс влияет, конечно, на стилистику то, что ни выстаивать приемлимые для всех конфликтующих сторон компромиссы, ни просить о чём-то в нормальном тоне, ни даже просто вежливо разговаривать наши интернет-страдальцы и западники, с которых они десятки лет подряд пример дурной берут, не привыкли. Только требовать и наезжать. Обвинять и ставить ультиматумы. И что им делать, когда на них не обращают внимания, они не понимают. Китай так делал всегда. Мы, в лице начальства, начали с недавних пор. Допёрло, что только так и надо себя вести. Ну, а рябь на воде, она и есть рябь. Суета сует и всяческая суета. Всё проходит, и это пройдёт…