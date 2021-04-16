Проблема века: может певица Манижа представлять Россию на Евровидении или нет? Хороша ли её песня для этого конкурса или нет? Правильной ли она для этого национальности, вероисповедания, ориентации, поведения, стиля причёски, длины ногтей… Только про её дантиста не вспомнили, и то, судя по всему, пока. И, главное, КТО спорит? Блогеры? Рэперы? Инстаграммщицы? Ольга Бузова с Ксенией Собчак? Богомолов с Шурой? Да тоже нет.

Серьёзные, вроде бы, люди по этому поводу воду в ступе толкут. Политики и чиновники. Руководители регионов и религиозные деятели. Мужи государевы и дамы вельможные, осенённые властью и регалиями. Почему именно её выбрало то начальство, которое её выбирало? Чем оно руководствовалось? Учитывало что? В смысле критериев и их соответствия целям и задачам развития страны, духовности её скреп, их исконности и дружбе населяющих её народов.

Так и хочется высказаться по поводу этой высокоинтеллектуальной дискуссии, отражающей всю суть нашего нынешнего бытия, в терминах и выражениях, соответствующих лексике Шнура или бессмертного Черномырдина, который матом ни в коем случае не ругался, а на нём говорил. Ибо сие точно, в мелких деталях соответствовало бы складывающейся идиотской ситуации.

Это же ЕВРОВИДЕНИЕ, долбоящеры! Конкурс фриков, имеющий такое же отношение к чести и достоинству страны, как форма задниц девиц с балкона отеля в Дубае к защите от поругания их национального флага. Или флагов. С того момента, как там в победители ВЫШЛО существо, именовавшее себя Кончитой Вурст, про Евровидение вообще можно забыть. Списать в утиль. Отправить на помойку. Да и до того, тоже.

Этот конкурс – не Олимпиада, не чемпионат мира и Европы. Это шоу уродов и шутов, имеющее непосредственное отношение к продвижению тех самых европейских ценностей, которые у нас пока не катят и, хочется надеяться, не прокатят никогда. Со всеми их гей-браками и гей-парадами, ЛГБТ-тусовкой и радужными флагами. Не более, чем. Ну, и какая на хрен разница, кто там Россию представляет?

Ну, были там разок Бурановские Бабушки – отлично спетый и с немалым юмором туда отправленный начальниками коллектив. Опустили европейцев, так уж опустили. Но если не считать этой, теперь прославленной, команды: спорить, кто и зачем туда поедет, что за смысл? Дурацкий конкурс. Иногда позорный. Нехай кто хочет, тот туда и едет. Коли дитю делать нечего, пускай чем хочет тешится, лишь бы не пишшало.

Не то, что Манижу, туда и зайца дрессированного можно было бы заслать – лишь бы вообще не спорить и не тратить на эту чепуху ни времени, ни сил. Но страсти разгорелись… Может, в следующий раз, как дискуссия такого рода завяжется на столь высоком уровне, гнать весь этот народ со службы, где б все они ни состояли, на вольные хлеба? А то с Америкой и Украиной, Турцией и Евросоюзом никак не разберутся. Всё некогда: Манижу обсуждают…