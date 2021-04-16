А напоследок Белый дом добавил: «То, что сегодня нет санкций против Северного потока-2, не значит, что их не будет потом». В переводе с вашингтонского: «Не расслабляйтесь». Нам прямо полегчало.

США окончательно превратились из сверхдержавы в сверхгопника. Наплевав, точнее, стараясь не замечать внутренние проблемы почти что экзистенциального характера, лидер свободного мира (теперь даже трудно понять куда ставить кавычки) предпочитает “кошмарить” всех и вся. Чем умерить такой энтузиазм? Пока что нечем.

Положение парадоксальное – пока США провоцирует, Турция спонсирует, а та же Украина вовсю готовится «як один» лечь под гусеницы российских танков, Россия, похоже что, действительно не собирается ни на кого нападать, а просит (вот именно – просит) только одного – уважения, но вместо этого сталкивается с хамством и угрозами. Согласимся – трудно солидаризироваться с государством Сечина и Пригожина, но позиция западных партнеров достаточно ясно указывает на то, что прекрасный новый мир диверсити и переработанных отходов прекрасно обойдется не только без лиц из санкционных списков, но и без населения России целиком. Такая вот cancel culture в отношении целой страны. В 40-е годы прошлого века это, правда, иначе называлось, но кто же сейчас вспомнит.

Так что у России, как всегда, два союзника – армия у границ Украины. И флот у трассы Северного потока.