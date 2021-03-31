{ 31 марта 2021 }

Герои «Игры престолов» вернутся в бродвейской постановке

Рубрики: [Театр]  

Спектакль по мотивам «Игры престолов» готовится к постановке на Бродвее. Создатели будущего шоу не планируют «уложить» сюжет восьми сезонов сериала в спектакль, а обратятся к событиям, ему близким. В центре пьесы – большой турнир в Харренхолле, состоявшийся за 16 лет до начала первого сезона «Игры престолов».

- Семена войны часто сажают в мирное время, – говорится в заявлении писателя Джорджа Р. Мартина. - Немногие в Вестеросе знали, что грядет бойня, когда в Харренхолле собрались как знатные, так и простые люди, чтобы посмотреть, как лучшие рыцари королевства соревнуются в большом турнире в течение Года Ложной Весны. Это турнир, о котором часто упоминают в сериале HBO «Игра престолов» и в моих романах «Песнь льда и пламени». И теперь, наконец, мы можем рассказать всю историю… на сцене.

Известно, что на 10-дневном турнире присутствовали многие знакомые зрителям персонажи: Нед Старк с сестрой Лианной, Джейме Ланнистер, Роберт Баратеон, Рейгар Таргариен, Оберин Мартелл и другие. Вполне вероятно, что в спектакле появятся также Серсея, Тайвин и Тирион Ланнистеры, Мизинец и Варис, а вот молодые герои, например, Джон Сноу, Санса и Арья Старк к тому моменту еще не появились на свет.

- Спектакль впервые отправит зрителей за кулисы знаменательного события, которое ранее было окутано тайной, – говорится в синопсисе. - Постановка с участием многих известных персонажей сериала расскажет историю, сосредоточенную вокруг любви, мести, безумия и опасностей пророчества, в процессе раскрытия секретов и лжи, на которые только намекали до сих пор.

Режиссером постановки выступает бывший руководитель лондонского Royal Court Theatre Доминик Кук, пьесу в соавторстве с Мартином напишет британский драматург Дункан Макмиллан, продюсирует проект компания The Illusionists. Ожидается, что премьера состоится 2023 году, причем, не только на Бродвее, но и в лондонском Уэст-Энде и в Австралии.

 

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