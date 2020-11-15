«Сын»: Психопатия от столкновения

«Сын», Российский академический Молодежный театр — РАМТ. По пьесе Флориана Зеллера. Режиссёр Юрий Бутусов.

Необыкновенное зрелище. Из бытовой на первый взгляд драмы (сын-подросток не находит себе места в будничной, ежедневной жизни, которая кажется ему страшно равнодушной и жестокой по отношению к нему, бунтует против разведённых родителей и новой семьи отца) режиссёр создаёт яростную Борьбу миров. Здесь непримиримый максималист Сын (Евгений Редько) всегда будет старше вечно сомневающегося, неуверенного в себе Отца (Александр Девятьяров).

А психопатия от столкновения с необъяснимой реальностью одолевает вообще всех участников этой истории. Жены отца, бывшая и нынешняя (Татьяна Матюхова и Виктория Тиханская) не могут осилить неутихающий конфликт, успокоить, усмирить мужчин, отца и сына, потому что любые рациональные, житейские доводы тут бессильны. Трагедия набирает обороты и ее не остановить.

Для Сына всегда и повсюду сплошное предательство: «Я Гамлет, холодеет кровь, когда плетёт коварство сети…». Так он ощущает, этим болен. Для Отца — неизбывное отчаяние от полной невозможности быть услышанным даже близкими, и от неудачных попыток понять самого себя. Отчужденность от сиюминутного и бытового, вечность подобных трагических столкновений, сумасшествие, не поддающееся излечению, невозможность избавиться от постоянно преследующих кошмаров и внутренних демонов выражает голосом неземной красоты персонаж, обозначенный как «Человек, который поёт» (Денис Баландин). Все здесь трагедия и одновременно цирк, яркое шапито, клоунада. Поэтому лица в белилах, искривлённые рты, безумное веселье, отчаянные танцы. Только гибель всерьёз.

И сценическая красота, сотворенная художником Максимом Обрезковым. Крутой спектакль, великолепный.