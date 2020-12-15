Анна Невская и Антон Хабаров станут «Бывшими»

В середине ноября 2013 года в Лос-Анджелесе начнутся съемки хоррор-комедии Джо Данте «Похороны бывшей подружки». Главные роли в фильме компаний ArtImage Entertainment, Scooty Woop Entertainment и Act 4 Entertainment исполнят Антон Ельчин («Альфа дог») и Эшли Грин («Пэн [Читать...]

Экс-участница группы «ВИА-Гра» Анна Седокова призналась, что находится в сложной семейной ситуации. Певица серьезно задумалась о разводе со своим вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским. Слухи о разводе пары циркулировали уже несколько месяцев, однако сама артистка предпочитала их не [Читать...]

Кинокритик Антон Долин – сын Долиной, образцовый интеллигентный мальчик, – пишет про фильм «Заложники»: “В советском государстве, закрывшем свои границы для собственных граждан, заложниками были все. Перед нами история людей, решивших пожертвовать жизнями (увы, не только своими) ради [Читать...]

Антон Помещиков – труженик-хедлайнер (О.К.: прошу тут же уточнить, что мерзкие слова-варваризмы, засоряющие родную речь, – страсть Вульфа, не врубающегося в смысл оных слов, но обожающих их за благозвучие) агентства “ИНТЕРМЕДИА”. И, как ни странно, человек приятный. Даром [Читать...]

Фотограф, клипмейкер и режиссер Антон Корбайн («Контроль») собирается снять картину «Жизнь», которая будет посвящена рабочим отношениям и дружбе фотографа Дэнниса Стока и актера Джеймса Дина. Сценарий картины, как сообщает Empire, написал Люк Дэвис («Кэнди»). Действие фильма будет развиваться [Читать...]