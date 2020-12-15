Анна Невская и Антон Хабаров станут «Бывшими»

Премьера фильма «Бывшие» состоится на телеканале «Россия» 26 декабря 2020 года. Главные герои мелодрамы Ольга и Дмитрий Степановы уже год в разводе, но по-прежнему вместе руководят филиалом крупной торговой сети под названием «Дружная семья». Страсти после развода утихли. Ольга замужем за известным скрипачом и беспомощным романтиком Яшей. Её вполне счастливую жизнь осложняет лишь свекровь Дора Гордеевна, привыкшая опекать сына. А бывший муж Дмитрий Степанов женат на доброй и хозяйственной девушке Миле. Но как снег на голову, на бывших супругов обрушивается известие — в их город с проверкой приезжает владелец «Дружной семьи» Фёдоров. Он ни в коем случае не должен узнать о разводе Степановых — по контракту они обязаны придерживаться семейных ценностей, которые пропагандирует их компания. Чтобы сохранить работу, им придётся изображать счастливую семейную пару. Но всё, разумеется, пойдёт не плану.
Главные роли в фильме режиссёров Ольги и Владимира Басовых сыграли Анна Невская, Антон Хабаров, Екатерина Копанова, Антон Эльдаров, Галина Петрова, Владимир Стержаков, Елена Бирюкова, Александр Мохов, Елена Коренева, Денис Никитин, Софья Лукьянова, Юлианна Михневич, Елена Гиренок и другие.