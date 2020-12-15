Студенты пьют, танцуют и размышляют о судьбе и смерти

Первый трейлер фильма «Общага» представила компания Sony Pictures. Это экранизация дебютного романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Действие книги происходит в середине 1980-х в студенческом общежитии. Его обитатели — первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света — лавируют между внутренней свободой и распорядком общаги, деля горе и радости на всех. Самоубийство одной из студенток полностью переворачивает жизнь друзей.

«Общага» является режиссерским дебютом Романа Васьянова — оператора фильмов «Отряд самоубийц», «Ярость», «Тройная граница», «Одесса» и др. Главные роли сыграли Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин, Геннадий Вырыпаев, Алена Михайлова. В прокат картина выйдет в 2021 году.