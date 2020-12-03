Кургинян — молодец. Умеет донести информацию доходчиво.

Фраза — “ковид — это, конечно намного серьезнее обычного гриппа, но меры, принимаемые против этого — однозначно, чрезмерные. Это планомерно гробят экономику во всем мире.”

Абсолютно согласен. И главное — Россия не может выскочить из этой схемы. Это чревато полной изоляцией. На это пойти невозможно.

И второе “Трампа банят в Фейсбуке. легко и просто. Плюют в местных СМИ. И это — ПРЕЗИДЕНТА. Значит, тот, кто стоит за этим — намного сильнее. “

А это — о мировом закулисье. О котором нам всегда говорят с мягкой усмешкой — ну что за фантазии такие?

Боюсь, это далеко не фантазии. Это — реальность. Реальность мягкой и абсолютно сумасшедшей силы. Одержимой одной мыслью — вот только какой?

Я бы понял, если бы это было — сокращение населения планеты, дескать, хватит плодиться — ресурсов не хватает, планета загаживается. Цивилизация достала. От самолетов не протолкнуться. Надо возвращаться к бережному отношению к своей планете. Разумными мерами.

Но меры отнюдь НЕ разумные. Наоборот — бред сумасшедшего. Превратить ненужных людей — в фриков. Циничных геев, оголтелых феминисток, педофилов, трансвеститов. Зачем? Чтобы не плодились? По-другому сделать это нельзя?

Остальных малонужных людей загнать в резервации типа, моллов. Зрелища, минимум мышления, комиксы, нулевое образование. Полусинтетическая еда, синтетическая одежда.

И ведь мы на это ведемся. Народ в большинстве — зомбирован. У меня в комментах билась в истерике дамочка — вы с ума сошли, пить ПАРНОЕ молоко? Это же яд.

Люди не видят и не хотят видеть очевидных вещей. Им заменяют нормальное восприятие на иллюзорное.

И остаются два вопроса — кто виноват и что делать?

Кто виноват — мы не знаем. Дьявол всегда остается в тени. Покажется он только, когда победит.

А что делать? Стараться объяснить, что есть ДВА независимых президента — наш и китайский. Они не легли под западное мракобесие. И это внушает надежду.

У нас еще есть время — самое мерзкое поднимется к 2024 году. Не будем ждать — по мере сил надо готовиться к этому.