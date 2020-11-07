Счастливые докрымские времена

Американские демократы, как главные идеологи глобалистского проекта — самые лучшие друзья большей части российской офшорной элиты.

Национализм Путина и части силовиков им отвратителен. Он досадная помеха в их удобной и счастливой жизни, где Россия остается просто территорией для зарабатывания миллиардов. Для жизни же есть Лазурка, Лозанна и Лондон.

Уверен, что в «рублевских особняках» уже пьют Cristal за победу Байдена и грядущий трансферт, который обещает возвращение счастливых докрымских времен.

Огромная часть российской элиты, действительно, не понимает, насколько «1937 год» может быть логичным и рациональным шагом в решении внутриполитических проблем страны.

А зря…