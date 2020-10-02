{ 2 октября 2020 }

Энн Хэтуэй превращает детей в мышей

Рубрики: [Кино]  

Ведьмы

Трейлер фильма «Ведьмы» режиссера Роберта Земекиса обнародовала 2 октября 2020 года компания Warner Bros. Картина является новой экранизациейодноименной сказки Роальда Даля и рассказывает историю юного сироты (Джазир Кадим Бруно). В конце 1967 года мальчик переезжает к своей любимой бабушке (Октавия Спенсер) в Демополис, сельский городок в Алабаме. Там они случайно сталкиваются с обманчиво обаятельными и дьявольски коварными ведьмами, поэтому бабуля мудро увозит нашего юного героя на роскошный морской курорт. Увы, они приезжают туда ровно тогда, когда Величайшая Самая Главная Ведьма (Энн Хэтэуэй) собирает — конечно же, тайно — последовательниц со всего света, чтобы воплотить свои страшные злодейские планы: превратить всех детей в мышей и наконец избавиться от них… В фильме также снялись Стэнли Туччи, Крис Рок, Коди-Лей Истик и др.

Сценарий написали Роберт Земекис, Кенья Беррис («Черная комедия», «Шафт») и Гильермо дель Торо («Форма воды»). Земекис также продюсирует картину вместе с Джеком Рэпком, дель Торо, Альфонсо Куароном и Люком Келли. Исполнительными продюсерами выступают Жаклин Ливайн, Марианн Дженкинс, Майкл Сигел, Гидеон Симелофф и Кейт Адамс. В съемочную группу Земекиса вошли несколько его давних соратников, в том числе оператор-постановщик Дон Бёрджесс («Форрест Гамп»), художник-постановщик Гари Фриман, монтажеры Джереми О’Дрисколл и Райан Чан, художник по костюмам Джоанна Джонстон («Союзники», «Линкольн») и композитор Алан Сильвестри («Полярный экспресс», «Форрест Гамп»).

Премьера “Ведьм” состоится на HBO Max 22 октября.

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