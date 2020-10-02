Энн Хэтуэй превращает детей в мышей

Режиссер Роберт Земекис («Назад в будущее», «Форрест Гамп») сообщил, что на данном этапе карьеры его не интересуют ремейки и, таким образом, выбыл из нового проекта «Желтая подводная лодка». В интервью The Hollywood Reporter Земекис сообщил, что не собирается [Читать...]

К актерской группе фильма «Стражи Галактики» присоединился Бенисио Дель Торо. Роль, которая предназначена Дель Торо, очень важна во всей «Вселенной комиксов»: по условиям контракта актера с компанией Marvel он должен принять участие в создании нескольких фильмов, то есть [Читать...]

Режиссер фильма «Гравитация» Альфонсо Куарон, собравший наибольшее количество «Оскаров» в 2014 году, вошел в историю как первый латиноамериканец, удостоенный премии за лучшую режиссуру. Его чествует народ Мексики и мексиканская пресса, называя 86-ю церемонию вручения премии Киноакадемии «мексиканской ночью», [Читать...]

Телеканал HBO и режиссер Гильермо дель Торо начали разрабатывать многосерийный проект «Монстр», основанный на 18 томах японской манги, придуманной Наоки Урасавой. Сценарием будущего сериала займутся сам дель Торо, а также Стивен Томпсон, известный своей работой над шоу «Доктор [Читать...]

В пилотной серии телесериала Гильермо дель Торо «Штамм» собирается сняться Шог Остин, известный по трилогии «Властелин колец». «Штамм» основан на книге дель Торо и Чака Хогана о вирусе вампиризма, который заразил большую часть Нью-Йорка. Доктор Эфраим Гудуэзер (Кори [Читать...]