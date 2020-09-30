{ 30 сентября 2020 }

Дженкинс снимет приквел «Короля Льва»

Рубрики: [Кино]  

Барри Дженкинс снимет приквел «Короля Льва»

Режиссер Барри Дженкинс («Лунный свет») снимет продолжение фильма «Король Лев» для Disney. Как сообщает Deadline, пока не понятно, будет ли этот приквел, сиквел или спин-офф. По некоторым данным, в новом фильме будет рассказана предыстория Муфасы — отца Симбы (и в мультфильме, и в ремейке 2019 года режиссера Джона Фавро его озвучивал Джеймс Эрл). Сценарий уже пишет автор прошлогоднего «Короля Льва» Джефф Натансон. При съемках вновь будут использоваться компьютерные технологии оживления персонажей-животных.

— Помогая своей сестре растить двух сыновей в 90-е, я вырос с этими персонажами, — завил Дженкинс. — Возможность работать с Disney над расширением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжая мою работу по ведению хроники жизней и душ людей в африканской диаспоре, — это мечта.



  

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