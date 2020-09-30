Дженкинс снимет приквел «Короля Льва»

После «Русалочки» и «Красавицы и чудовища», мультфильм «Король Лев» 1994-го года стал очередным этапом возрождения полнометражной анимации студии Disney и стал сразу после выхода в прокат самым кассовым анимационным фильмом в истории кино благодаря выдающемуся саундтреку, милому юмору [Читать...]

После открытия в 2005 г. Диснейленд в Гонконге приносил мало прибыли, однако сейчас компания Disney собирается увеличить посещаемость парка развлечений. В 2016 г. в китайском Диснейленде откроются аттракционы, фотопавильон и магазины, посвященные Железному человеку – культовому персонажу комиксов. [Читать...]

Студия Disney работает над спин-оффом к «Звездным войнам», который будет посвящен жизни одного из персонажей франшизы, а именно самого могущественного джедая по имени Йода, как стало известно ресурсу Aint It Cool News. Пока не сообщается, будет ли в [Читать...]

Warner Bros. изменила название приквела фильма «300 спартанцев». Как сообщается в официальном пресс-релизе, проект стал носить название «300 спартанцев: Расцвет империи». Ранее проект назывался «300 спартанцев: Битва при Артемисии» Как и первая часть, приквел будет основан на комиксе [Читать...]

Кинокомпания Walt Disney Pictures объявила имя режиссера, который будет снимать третью часть фантастической картины «Трон» – им станет Джозефа Косински, снявший предыдущий фильм франшизы «Трон: Наследие» в 2010 году, сообщает The Hollywood Reporter. Косински снял также научно-фантастическую ленту «Обливион» [Читать...]