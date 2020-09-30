Дженкинс снимет приквел «Короля Льва»

Режиссер Барри Дженкинс («Лунный свет») снимет продолжение фильма «Король Лев» для Disney. Как сообщает Deadline, пока не понятно, будет ли этот приквел, сиквел или спин-офф. По некоторым данным, в новом фильме будет рассказана предыстория Муфасы — отца Симбы (и в мультфильме, и в ремейке 2019 года режиссера Джона Фавро его озвучивал Джеймс Эрл). Сценарий уже пишет автор прошлогоднего «Короля Льва» Джефф Натансон. При съемках вновь будут использоваться компьютерные технологии оживления персонажей-животных.
— Помогая своей сестре растить двух сыновей в 90-е, я вырос с этими персонажами, — завил Дженкинс. — Возможность работать с Disney над расширением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжая мою работу по ведению хроники жизней и душ людей в африканской диаспоре, — это мечта.